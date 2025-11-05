شکارچیان کبک در ارومیه دستگیر شدند

به گزارش کردپرس، مختار خانی در این باره گفت: در پی اجرای برنامه گشت و کنترل به منظور جلوگیری از شکار و صید غیر مجاز در حوزه استحفاظی شهرستان ارومیه، مامورین یگان حفاظت این اداره به سه نفر شکار چی غیر مجاز برخورد و آنها را دستگیر کردند.



او ادامه داد : از متخلفین لاشه ۱۸ قطعه کبک، ۳ قبضه اسلحه شکاری و مقداری فشنگ کشف و ضبط شد.



خانی افزود:موضوع تخلف در محل صورتجلسه و پرونده این متخلفین جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌صلاح ارجاع شد.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه با اشاره به پایش و کنترل شبانه روزی مناطق طبیعی در حوزه استحفاظی تصریح کرد : مطابق قانون هرگونه صید و شکار ، زنده گیری و آزار حیات وحش ممنوع بوده و با متخلفین برابر قانون برخورد می شود.



