۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۴

شکارچیان کبک در ارومیه دستگیر شدند

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه از دستگیری شکارچیان غیرمجاز پرندگان کبک در روستای اربیلان این شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، مختار خانی در این باره گفت: در پی اجرای برنامه گشت و کنترل به منظور جلوگیری از شکار و صید غیر مجاز در حوزه استحفاظی شهرستان ارومیه، مامورین یگان حفاظت این اداره به سه نفر شکار چی غیر مجاز  برخورد  و  آنها را دستگیر کردند.

او ادامه داد : از  متخلفین لاشه ۱۸ قطعه کبک، ۳ قبضه اسلحه شکاری و مقداری فشنگ کشف و ضبط شد.

خانی افزود:موضوع تخلف در محل صورتجلسه و پرونده این متخلفین جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه با اشاره به پایش و کنترل شبانه روزی مناطق طبیعی در حوزه استحفاظی تصریح کرد : مطابق قانون هرگونه صید و شکار ، زنده گیری و آزار حیات وحش ممنوع بوده و با متخلفین برابر قانون برخورد می شود.

 

