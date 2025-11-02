رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان منصوب شد

به گزارش کرد پرس، در این مراسم معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به مأموریت مهارت محور این دانشگاه، گفت: ۸۰ درصد دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی جذب بازار کار می شوند و این امر نتیجه تمرکز بر تربیت نیروی متخصص و کارآمد برای صنعت و جامعه است.

سیدفردین تقی زاده افزود: در طرح جدید دولت تحت عنوان آباد، دوره های شش ماهه مهارت آموزی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها در حال اجراست تا پیوند میان آموزش و بازار کار تقویت شود.

وی از آمادگی دانشگاه برای ایجاد رشته های مهارتی مورد نیاز صنایع استان خبر داد و اظهار کرد: در صورت تضمین اشتغال، مجوز تأسیس رشته های جدید در واحدهای صنعتی صادر خواهد شد.

در ادامه این مراسم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، ضمن قدردانی از عملکرد دانشگاه جامع علمی کاربردی، بیان کرد: این دانشگاه باید ارتباط خود را با صنعت بیش از پیش تقویت کند؛ زیرا مهارت آموزی و اشتغال پذیری حلقه مفقوده در نظام آموزش عالی کشور است.

کیومرث حبیبی مدرک گرایی را آفت آموزش عالی دانست و ادامه داد: نیاز امروز کشور برگزاری دوره های مهارتی و تربیت نیروی متخصص برای بخش های مختلف اقتصادی است.

همچنین حجت الاسلام حبیب حاتمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کردستان، ضمن تأکید بر تداوم مسیر مأموریت گرایی این دانشگاه، گفت: انتظار می رود رئیس جدید با بهره گیری از ظرفیت روسای پیشین و ایجاد شورای مشورتی، مسیر توسعه و کارآمدی را سرعت بخشد.

عادل سی وسه مرده، رئیس دانشگاه کردستان نیز در این مراسم، اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی نمونه ای موفق از پیوند علم با جامعه و صنعت است و دانشگاه کردستان آمادگی پشتیبانی نرم افزاری از این دانشگاه را دارد.

حبیب سلیمانی دانشیار دانشگاه کردستان است و پیش تر مسئولیت هایی از جمله مدیریت روابط بین الملل حوزه ریاست، برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان، عضویت در کارگروه بین المللی سازی پارک های علم و فناوری کشور و دبیری جشنواره ملی صنایع خلاق کشور را بر عهده داشته است.