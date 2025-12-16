ورود سامانه بارشی به کردستان؛ برف، کولاک و کاهش محسوس دما تا پنجشنبه

۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۴

سرویس کردستان - بر اساس بررسی آخرین نقشه ها و داده های هواشناسی، از ظهر امروز سه شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان کردستان شده است که فعالیت آن تا ظهر روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و این سامانه موجب بارش برف و باران، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در اغلب مناطق استان می شود.

به گزارش کرد پرس، با تضعیف شرایط پایدار جوی، در برخی ساعات شبانه روز بارش ها به صورت متناوب پیش بینی می شود؛ در مناطق مرتفع و کوهستانی، بارش ها عمدتاً به شکل برف همراه با کولاک، مه گرفتگی و کاهش دید افقی خواهد بود که می تواند تردد در گردنه ها و محورهای کوهستانی را با اختلال مواجه کند.

وزش باد گاهی شدید، مه آلودگی و افت قابل توجه دمای هوا از دیگر پیامدهای این سامانه است؛ به طوری که دمای شبانه روزی استان در طول مدت فعالیت آن روندی کاهشی خواهد داشت و احتمال یخبندان در مناطق سردسیر وجود دارد.

این سامانه تمامی مناطق استان را تحت تأثیر قرار می دهد، اما شدت بارش ها در نواحی شرقی و شمالی استان از جمله بیجار، قروه، دهگلان و سقز و همچنین مناطق زرینه، هزارکانیان، نساره و ارتفاعات استان بیشتر پیش بینی می شود.

با توجه به شرایط جوی پیش رو، توصیه می شود شهروندان، به ویژه ساکنان مناطق کوهستانی و رانندگان محورهای برف گیر، تمهیدات لازم را برای تردد ایمن، مدیریت مصرف انرژی و پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سرما و وزش باد شدید در نظر بگیرند.

