تبدیل شدن آمریکا به یکی از مقاصد اصلی نفت اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، نشریه اویل پرایس در یادداشتی به قلم سایمون واتکینز، تحلیل گر بازهارهای نفت و گاز آمریکا را در ازسرگیری صادارت نفت اقلیم کردستان بسیار تاثیرگذار دانست و و افزایش ارسال محموله های بیشتری از نفت خام اقلیم کردستان به این کشور در ماههای آینده خبر داد.

به نوشته اویل پرایس، ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به ایالات متحده، تنها آغاز مرحله‌ای تازه در مناسبات انرژی و ژئوپلیتیک واشنگتن در عراق به‌شمار می‌رود. شواهد موجود حاکی از آن است که این صادرات در ماه‌ها و سال‌های آینده افزایش خواهد یافت و به یکی از ابزارهای اصلی آمریکا برای تثبیت حضور راهبردی خود در عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان تبدیل می‌شود.

صادرات نفت؛ روندی رو به گسترش

پهلو گرفتن نخستین نفتکش حامل نفت اقلیم کردستان در بندری در آمریکا پس از بازگشایی خط لوله عراق–ترکیه، به‌سرعت از یک رویداد نمادین فراتر رفت. داده‌های صنعت انرژی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای ارسال محموله‌های بیشتر در دستور کار قرار گرفته و آمریکا در حال تبدیل شدن به یکی از مقاصد پایدار نفت اقلیم کردستان است.

اگرچه پالایشگاه‌های آمریکایی از نظر فنی توان جذب نفت خام ترش اقلیم را دارند، اما اهمیت اصلی این صادرات در تداوم و حجم بالقوه آن نهفته است. افزایش صادرات به آمریکا به اقلیم کردستان امکان می‌دهد وابستگی خود را به بازارهای محدود منطقه‌ای کاهش دهد و در عین حال، پیوندهای اقتصادی و امنیتی خود با واشنگتن را تقویت کند.

پیام سیاسی صادرات پایدار نفت

زمان‌بندی آغاز دوباره صادرات نفت به آمریکا، هم‌زمان با تشدید حملات به زیرساخت‌های انرژی اقلیم کردستان، به‌ویژه میدان گازی کورمور، حامل پیامی سیاسی است. این اقدام نشان می‌دهد که ایالات متحده نه‌تنها قصد عقب‌نشینی از عراق را ندارد، بلکه در حال بازتعریف و تعمیق حضور خود از مسیر انرژی است. در کنار آن به افتتاح بزرگترین مجموعه دیپلماتیک آمریکا در منطقه تحت عنوان کنسولگیری آمریکا در اربیل نیز اشاره کرد.

تحلیلگران معتقدند افزایش صادرات نفت اقلیم کردستان به آمریکا، در عمل به معنای ایجاد یک «چتر حمایتی غیررسمی» برای زیرساخت‌های انرژی شمال عراق است؛ چرا که هرچه منافع انرژی آمریکا در این منطقه گسترده‌تر شود، انگیزه واشنگتن برای حفاظت سیاسی و امنیتی از آن نیز افزایش می‌یابد.

اقلیم کردستان؛ خیمه گاه حضور آمریکا در عراق

در سال‌های اخیر، اقلیم کردستان بیش از دیگر مناطق عراق به پایگاه منافع آمریکا و متحدان غربی آن تبدیل شده است. توسعه صادرات نفت به آمریکا، این نقش را تقویت می‌کند و اقلیم را به حلقه اتصال حضور اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی واشنگتن در عراق بدل می‌سازد.

برخلاف جنوب عراق که تحت تأثیر شدید رقابت‌های داخلی و نفوذ بازیگران منطقه‌ای قرار دارد، اقلیم کردستان از دید آمریکا محیطی باثبات‌تر برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه انرژی محسوب می‌شود. افزایش صادرات نفت به بازار آمریکا، این برتری نسبی را به یک مزیت راهبردی تبدیل می‌کند.

حضور آمریکا؛ فراتر از نفت

افزایش واردات نفت اقلیم کردستان به آمریکا، به‌طور طبیعی با گسترش حضور شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های اکتشاف، تولید، انتقال و خدمات انرژی همراه خواهد بود. این حضور اقتصادی، به نوبه خود نیازمند استمرار حضور امنیتی و سیاسی واشنگتن در عراق است؛ حضوری که تحت عناوین حفاظت از دارایی‌ها، آموزش، مشاوره و همکاری‌های ضدتروریستی توجیه می‌شود.

از این منظر، صادرات نفت اقلیم کردستان به آمریکا تنها بخشی از یک راهبرد جامع‌تر است که هدف آن جلوگیری از گسترش نفوذ کشورهایی مانند روسیه و چین در ساختار انرژی عراق و حفظ عراق در مدار معادلات منطقه‌ای غرب است.

چشم‌انداز آینده

با توجه به افزایش ظرفیت صادراتی اقلیم کردستان و باز شدن مجدد مسیر خط لوله عراق–ترکیه، انتظار می‌رود حجم صادرات نفت این منطقه به آمریکا در آینده نزدیک رشد قابل توجهی داشته باشد. این روند، نه‌تنها توازن بازارهای مقصد نفت اقلیم را تغییر می‌دهد، بلکه جایگاه آمریکا را به‌عنوان بازیگری ماندگار در معادلات عراق تثبیت می‌کند.

افزایش صادرات نفت اقلیم کردستان به آمریکا را باید نشانه‌ای روشن از بازگشت فعال و بلندمدت واشنگتن به عراق دانست. در این چارچوب، انرژی به ابزار اصلی نفوذ آمریکا تبدیل شده و اقلیم کردستان به محور این راهبرد بدل می‌شود. هرچه پیوندهای نفتی میان اربیل و واشنگتن عمیق‌تر شود، حضور سیاسی و امنیتی آمریکا در عراق نیز پایدارتر و پررنگ‌تر خواهد شد؛ تحولی که پیامدهای آن فراتر از بازار انرژی، کل معادلات ژئوپلیتیکی منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.