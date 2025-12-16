به گزارش کردپرس، یَزن مشعان جبوری، دبیرکل حزب «الوطن» و فرزند مشعان جبوری، در گفتوگویی با شبکه «العهد» بیان داشت: همانگونه که قیس خزعلی اشاره کرده، بافل طالبانی از نظر ویژگیها فرد کاملی است، اما زبان عربی را نمیداند؛ به همین دلیل نمیتواند رئیسجمهوری عراق شود.
او افزود: یکی از رهبران عراقی به من گفت که بافل طالبانی گفته است «من پسر جلال طالبانی هستم، مشکلتان چیست؟» و در پاسخ به او گفته شده است: «جلال طالبانی به عربیِ عراقی صحبت میکرد؛ یک عراقیِ اصیل بود. تو نمیتوانی به عربی صحبت کنی و حتی کردیات هم چندان خوب نیست.»
به گفته جبوری، در واکنش به این انتقاد، به بافل طالبانی گفته شده است: «به انگلیسی صحبت میکنم»، اما پاسخ شنیده است: «تصور کن یک رئیسجمهوری کُردِ عراقی در جمع عربها سخنرانیاش را به زبان انگلیسی ارائه دهد؛ این کار دشوار است.»
