معاون وزیر صمت: واحدهای راکد شهرک صنعتی مهاباد تعیین تکلیف شوند

به گزارش کردپرس، رضا انصاری در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی مهاباد اظهار کرد: توسعه شهرک صنعتی مهاباد از اولویتهای اصلی مدیریت شهرکهای صنعتی به شمار میرود و با پایان فرآیند قیمتگذاری کارشناسی، خرید بخشی از اراضی مورد نیاز انجام خواهد شد.
او افزود: بخشی دیگر از فاز توسعه شهرک صنعتی مهاباد نیز برای سال آینده پیشبینی شده است تا متقاضیان سرمایهگذاری بتوانند در چارچوب برنامههای تعیینشده، اقدامات اجرایی خود را آغاز کنند.
معاون وزیر صمت با اشاره به وجود واحدهای صنعتی غیرفعال در این شهرک گفت: حدود ۳۰ واحد صنعتی راکد که زمین در اختیار دارند، باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند تا از ظرفیتهای موجود به شکل بهینه استفاده شود.
انصاری با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات شهری در داخل شهرکهای صنعتی بیان کرد: با توجه به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط تولیدکنندگان، شهرداریها باید نسبت به ارائه خدمات زیرساختی از جمله آسفالت معابر و احداث پیادهرو در داخل شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
فرماندار ویژه مهاباد نیز در ادامه این جلسه گفت: هماکنون ۲۳۷ فقره جواز تأسیس در این شهرستان در انتظار تخصیص زمین برای اجرای طرحهای تولیدی و اقتصادی هستند.
محمدصادق امیرعشایری افزود: بخش عمدهای از متقاضیان کسبوکار و بیکاران شهرستان دارای تحصیلات عالیه هستند و انتظار میرود با الحاق اراضی جدید به محدوده شهرک صنعتی، زمینه بهکارگیری این افراد فراهم شود.
او با اشاره به ضرورت استقرار بانک صنعت و معدن در مهاباد بیان کرد: پرداخت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش میتواند بخش عمدهای از مشکلات واحدهای صنعتی را برطرف کند.
فرماندار ویژه مهاباد تأکید کرد: خرید اراضی حاشیه شهرک صنعتی باید در اسرع وقت انجام شود تا دسترسی به اراضی منابع ملی برای توسعه صنعتی شهرستان فراهم شود.
