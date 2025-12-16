۸۰ درصد مرگ های ناشی از گازگرفتگی به دلیل نصب اشتباه دودکش است

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری با هشدار نسبت به خطرات گاز مونوکسیدکربن، گفت: هیچ وسیله گازسوزی نباید بدون دودکش باشد، زیرا گاز مونوکسیدکربن به راحتی در فضای داخلی پخش شده و موجب مسمومیت و خفگی می شود.

وی با تشریح ضوابط فنی نصب دودکش، افزود: لوله دودکش باید از داخل دیوار عبور کند، حداقل ۱۲۰ سانتی متر از سطح پشت بام ارتفاع داشته باشد و به شکل H اجرا شود؛ همچنین باز بودن مسیر دودکش باید به طور کامل بررسی شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان راهکار ساده ای برای اطمینان از باز بودن مسیر دودکش ارائه داد و اظهار کرد: می توان وزنه ای را با نخ یا طناب از مسیر دودکش آویزان کرد؛ در صورتی که وزنه از محل ورودی دودکش در وسیله گازسوز دیده نشود، مسیر مسدود است.

فعله گری با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی، ادامه داد: استفاده از لوله های فلزی به جای لوله های فنری و پلاستیکی برای بخاری، استفاده نکردن از سه راهی برنجی برای اتصال همزمان آبگرمکن، بخاری و سماور، و خودداری از تبدیل وسایل نفت سوز به گازسوز از نکات بسیار مهم ایمنی است.

وی یادآور شد: مهار نکردن شلنگ وسایل گازسوز با بست فلزی، غیراستاندارد بودن شلنگ ها و استفاده نکردن از درپوش مناسب برای مسدود کردن شیرهای گاز بلااستفاده، از عوامل اصلی بروز انفجار و آتش سوزی به شمار می رود.