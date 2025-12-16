شناسایی ۱۱.۵ همت فرار مالیاتی در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: دادگستری آذربایجان غربی در راستای عمل به تکالیف حقوق عامه‌ای و صیانت از حقوق بیت المال در بحث فرارهای مالیاتی با جدیت ورود کرده و کارها را دنبال می‌کند.

او از ورود جدی دادستان‌های سراسر استان، خاصه دادستان مرکز استان به موضوع خبر داد و افزود، در همین راستا تعقیب کیفری افرادی که درصدد فرار مالیاتی هستند در دستورکار قرار گرفت و قریب به ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی، تشکیل پرونده و جریان رسیدگی آغاز شده است.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: این اقدامات در جهت کمک به امور مالیاتی برای مقابله با سوءجریان‌های پرداخت مالیات در استان است و با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت.

عتباتی تاکید کرد: اقدامات لازم هم برای پرداخت این مالیات‌ها انجام شده است و اجازه نخواهیم داد حقوق بیت المال تضییع و یا توسط عده‌ای پایمال شود.