اراضی ملی برای توسعه شهرک های انرژی خورشیدی در سقز است

به گزارش کرد پرس، ضیاءالدین نعمانی در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان، گفت: تاکنون ۴۶ متقاضی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی اعلام آمادگی کرده اند و ایجاد زیرساخت های لازم و تسهیل فرآیندهای اداری برای جذب این سرمایه گذاران از اولویت های مدیریت شهرستان است.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در صدور مجوزها، افزود: انتظار می رود دستگاه های اجرایی مرتبط با همکاری و هماهنگی بیشتر، روند واگذاری زمین و صدور مجوزها را تسهیل کنند تا پروژه های انرژی تجدیدپذیر در کوتاه ترین زمان وارد فاز اجرایی شوند.

فرماندار ویژه شهرستان سقز با اشاره به برنامه ریزی برای احداث نیروگاه حرارتی توسط بخش خصوصی، اظهار کرد: تنوع بخشی به سبد تولید انرژی شهرستان، علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مؤثری در پایداری تأمین انرژی و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.

نعمانی همچنین با اشاره به همجواری بخشی از اراضی پیش بینی شده با ناحیه صنعتی صاحب در محدوده کاکەسیاب، ادامه داد: افزایش و الحاق بخشی از این اراضی به ناحیه صنعتی صاحب می تواند زمینه توسعه متوازن فعالیت های صنعتی و انرژی محور را فراهم کند.

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان با تأکید بر لزوم اهلیت سنجی متقاضیان، بیان کرد: سرمایه گذاری در بخشی از اراضی ملی تحت مدیریت شرکت شهرک های صنعتی استان برای احداث شهرک های انرژی خورشیدی به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

حمیدرضا امانی یادآور شد: شرکت شهرک های صنعتی استان، ضمن رعایت کامل ضوابط قانونی، آماده فراهم سازی زیرساخت های لازم برای استقرار واحدهای انرژی تجدیدپذیر و حمایت از سرمایه گذاری های مولد و پایدار است.