اشک های یک زن رمانی از دل کردستان جایزه مهرگان ادب را کسب کرد

به گزارش کرد پرس، بیست‌وسومین و بیست‌وچهارمین دوره جایزه مهرگان ادب با معرفی برگزیدگان و تجلیل از محمود دولت‌آبادی برای یک عمر نوشتن به ایستگاه پایانی رسید.

مراسم پایانی دوره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم جایزه مهرگان ادب روز سه‌شنبه، ششم آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

جایزه مهرگان ادب، قدیمی‌ترین جایزه مستقل و خصوصی حوزه ادبیات است. جایزه ادبی مهرگان یا جایزه مهرگان ادب که سابقه برگزاری آن به سال ۱۳۷۸ بازمی گردد، تنها جایزه غیردولتی است که علاوه بر بخش های داستان و رمان، در حوزه محیط زیست و علم نیز جوایز اهدا می‌کند.