اشک های یک زن رمانی از دل کردستان جایزه مهرگان ادب را کسب کرد

«اشک‌های یک‌زن» نوشته فوزیه بشارت از نویسنده بیجاری، با ترجمه مستوره درخشی به عنوان برگزیده رمان به زبان مادری جایزه مهرگان ادب را کسب کرد.

به گزارش کرد پرس، بیست‌وسومین و بیست‌وچهارمین دوره جایزه مهرگان ادب با معرفی برگزیدگان و تجلیل از محمود دولت‌آبادی برای یک عمر نوشتن به ایستگاه پایانی رسید.

مراسم پایانی دوره‌های بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم جایزه مهرگان ادب روز سه‌شنبه، ششم آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

جایزه مهرگان ادب، قدیمی‌ترین جایزه مستقل و خصوصی حوزه ادبیات است. جایزه ادبی مهرگان یا جایزه مهرگان ادب که سابقه برگزاری آن به سال ۱۳۷۸ بازمی گردد، تنها جایزه غیردولتی است که علاوه بر بخش های داستان و رمان، در حوزه محیط زیست و علم نیز جوایز اهدا می‌کند.

