مشخصات فنی و سایز های کاربردی سیم بکسل روکش دار

سیم بکسل روکش دار PVC یکی از پرکاربردترین انواع سیم بکسل‌ها است که با روکشی از پلی وینیل کلراید پوشانده می‌شود تا مقاومت آن در برابر سایش، خوردگی و رطوبت افزایش یابد. این سیم‌ها معمولاً در ساختارهای 7x7 و 7x19 تولید می‌شوند و قطر کلی آن‌ها بین 2 تا 16 میلی‌متر متغیر است. مقاومت کششی مغزی فولادی این سیم‌ها در محدوده 1570 تا 1960 نیوتن بر میلی‌متر مربع قرار دارد و برای کاربری‌های سبک تا متوسط بسیار مناسب است.

روکش PVC علاوه بر حفاظت مکانیکی، باعث افزایش عمر مفید سیم در محیط‌های مرطوب می‌شود. این نوع سیم بکسل معمولاً طبق استانداردهای بین‌المللی مانند EN 12385 و ASTM A1023 تولید و تست می‌شود تا کیفیت، دوام و مقاومت کششی آن تضمین شود.

سایز های کاربردی سیم بکسل روکش دار

انتخاب سایز مناسب سیم بکسل روکش دار PVC به نوع استفاده، میزان بارگذاری و شرایط کاری بستگی دارد. در مصارف عمومی مانند دستگاه‌های بدنسازی یا سازه‌های معماری، قطرهای 3 تا 6 میلی‌متر متداول هستند. در کاربری‌های صنعتی سبک و خطوط کنترل مکانیکی، سایزهای 8 تا 12 میلی‌متر رایج‌اند. ضخامت روکش معمولاً بین 0.5 تا 1 میلی‌متر است و نقش مهمی در افزایش دوام دارد.

در محیط‌هایی که نیاز به انعطاف زیاد وجود دارد، ترکیب مغزی فولادی نازک‌تر با روکش PVC نرم‌تر توصیه می‌شود. در مقابل، برای کاربری‌هایی با بار استاتیکی بالا، استفاده از مغزی فولادی ضخیم‌تر با روکش سخت‌تر موجب افزایش پایداری و ایمنی می‌شود.

جنس روکش و تاثیر آن بر مقاومت سایشی

روکش PVC به عنوان یک لایه محافظ، نقش کلیدی در افزایش مقاومت سایشی و جلوگیری از خوردگی دارد. این ماده با چگالی حدود 1.3 تا 1.4 گرم بر سانتی‌متر مکعب و مقاومت حرارتی تا 80 درجه سانتی‌گراد، گزینه‌ای ایده‌آل برای محیط‌های مرطوب و صنعتی است. علاوه بر مقاومت سایشی، خاصیت ضد لغزش آن باعث افزایش ایمنی در کاربری‌های مکانیکی می‌شود.

روکش‌ها می‌توانند شفاف یا رنگی تولید شوند تا کنترل و شناسایی سیم‌ها آسان‌تر گردد. نوع PVC استفاده‌شده تأثیر مستقیم بر مقاومت در برابر اشعه UV، پارگی و مواد شیمیایی دارد. برای فضاهای باز، از PVC مقاوم در برابر UV و برای محیط‌های صنعتی از نوع مقاوم به روغن و اسید استفاده می‌شود.

ساختار و گرید مغزی فولادی سیم بکسل روکش دار

مغزی سیم بکسل روکش دار PVC معمولاً از فولاد کربنی با درصد کربن 0.45 تا 0.7 ساخته می‌شود که پس از کشش سرد دارای استحکام کششی بالا است. ساختارهای رایج شامل 7x7 برای استحکام بالا و 7x19 برای انعطاف بیشتر هستند. مقاومت کششی فولاد مغزی بین 1570 تا 1960 مگاپاسکال متغیر است و در صورت نیاز می‌توان از فولاد گالوانیزه یا ضد زنگ استفاده کرد.

بنا به مندرجات وبسایت نانوتجارت،در کاربردهایی که مقاومت به خوردگی اهمیت دارد، استفاده از فولاد ضد زنگ نوع AISI 304 یا 316 توصیه می‌شود. مغزی فولادی در برابر تغییر شکل دائمی مقاوم است و روکش PVC از تماس مستقیم آن با محیط جلوگیری می‌کند که این ترکیب، دوام سیم بکسل را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

کاربرد در دستگاه های بدنسازی و دیگر کاربری های صنعتی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای سیم بکسل روکش دار PVC در دستگاه‌های بدنسازی است. این سیم‌ها نیرو را از وزنه به دسته‌ها یا قرقره‌ها منتقل می‌کنند و وجود روکش PVC باعث کاهش صدای اصطکاک، افزایش نرمی حرکت و محافظت از دست کاربر در برابر تماس با فولاد می‌شود. در این دستگاه‌ها معمولاً از سیم‌های 5 یا 6 میلی‌متری با مغزی 7x19 استفاده می‌شود که دوام و ایمنی بالایی دارند.

دیگر کاربردهای این نوع سیم بکسل روکش دار عبارتند از:

سیستم‌های کنترل مکانیکی و تجهیزات صنعتی سبک

درهای اتوماتیک و سیستم‌های کششی معماری

دوچرخه‌های ثابت و تجهیزات ورزشی خانگی

سیستم‌های تعلیق در صحنه‌های تئاتر و نورپردازی

قایق‌های تفریحی و تجهیزات دریایی سبک

کابل‌های تزئینی و محافظتی در پروژه‌های ساختمانی

استفاده از سیم بکسل روکش دار PVC به دلیل وزن کم، ظاهر زیبا و مقاومت بالا در صنایع ورزشی، معماری و صنعتی رو به افزایش است و ترکیب مغزی فولادی مقاوم با روکش PVC با کیفیت، آن را به گزینه‌ای مطمئن و بادوام تبدیل کرده است.