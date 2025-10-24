برای هر ١٠ هزار نفر در آذربایجان غربی فقط ١٥ پزشک وجود دارد!

معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: بخش کشاورزی با مصرف سالانه ٣میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب، حدود ۸۸ درصد از منابع آبی آذربایجان‌غربی را می‌بلعد.

او با اشاره به ترکیب منابع آبی استان اظهار کرد: از مجموع آب مصرفی بخش کشاورزی، یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب از منابع زیرزمینی و یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب از منابع سطحی تأمین می‌شود.

معاون اجرایی رییس‌جمهور با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ظرفیت بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در آذربایجان‌غربی طی این دولت ۱۳۰ درصد افزایش یافته، در حالی‌که این میزان در سطح کشور ۱۱۳ درصد رشد داشته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود نسبت پزشک به جمعیت استان را پایین‌تر از میانگین کشوری دانست و افزود: در حال حاضر به ازای هر ۱۰ هزار نفر در آذربایجان‌غربی تنها ۱۵ پزشک وجود دارد و این شاخص، استان را در رتبه ۲۷ کشور قرار داده است که نیازمند اتخاذ تدابیر جدی برای بهبود وضعیت است.

قائم پناه با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان گفت: در دولت چهاردهم ۸۰۰ کلاس درس جدید به مجموعه آموزشی استان افزوده شده و تا پایان امسال نیز یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس دیگر ساخته می‌شود، اما همچنان کمبود ۶ هزار و ۵۰۰ کلاس در آذربایجان‌غربی وجود دارد.

٦٠ هزار نفر بازمانده از تحصیل در آذربایجان غربی وجود دارد

او با بیان اینکه در استان ۶۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل وجود دارد، توضیح داد: حدود ۲۷ درصد این افراد در ارومیه، ۳۳ درصد در مناطق شمالی و بقیه در شهرستان‌های جنوبی استان ساکن هستند.

معاون اجرایی رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، آذربایجان‌غربی ۵۵ بار مورد حمله هوایی قرار گرفت که طی آن ۱۶ شهید و ۵۵ مجروح تقدیم انقلاب شد.

وی ادامه داد: در مجموع، این استان بیش از ۱۰ هزار شهید دارد که ۶۴ درصد آنان از اهل تشیع، ۳۴ درصد از اهل تسنن، ۱۴ نفر مسیحی و یک نفر زرتشتی بودند که بیانگر اوج اتحاد و انسجام برای دفاع از ایران اسلامی است.