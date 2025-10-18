سرخط خبرهای۲۶مهر خبرگزاری کردپرس

تأکید مظلوم کوبانی بر ایجاد جایگاه ویژه برای نیروهای دموکراتیک سوریه

فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، اعلام کرد که توافقی اصولی میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت دمشق برای ادغام این نیروها در ارتش ملی سوریه به صورت منسجم حاصل شده است. این توافق پس از ماه‌ها مذاکره و بن‌بست به دست آمده و شامل ادغام ده‌ها هزار رزمنده و نیروهای امنیت داخلی به صورت یگان‌های سازمان‌یافته در ارتش سوریه است. عبدی همچنین افزود که نیروهای پلیس در شمال شرق سوریه نیز در ساختار نیروهای امنیتی کشور ادغام خواهند شد. این توافق می‌تواند به حل مشکلات کشور پس از جنگ داخلی طولانی‌مدت کمک کند.



عبدالله اوجالان: اعطای «حق امید» گامی است که دولت باید بردارد

وکلای عبدالله اوجالان پس از دیدار با او در زندان امرالی اعلام کردند که اوجالان اصل «حق امید» را یک ضرورت حقوقی و سیاسی دانسته و تاکید کرد که دولت باید این بار را از دوش جامعه بردارد. او همچنین به اهمیت حقوق اقوام و «ادغام دموکراتیک» اشاره کرد و گفت کردها باید حقوق خود را در چارچوب قانونی به طور کامل داشته باشند. اوجالان افزود که نابرابری اجتماعی و سیاسی، به ویژه نابرابری زنان، از ریشه مشکلات است و راه حل آن را در اندیشه سوسیالیستی و سبک زندگی آزادی‌محور زنان می‌داند.

همکاری نظامی ترکیه و سوریه علیه اداره خودگردان کردی

ترکیه در حال برنامه‌ریزی برای ارسال تجهیزات نظامی گسترده به سوریه، شامل خودروهای زرهی، پهپاد، توپخانه و سامانه‌های پدافند هوایی است. هدف این اقدام، تقویت دولت جدید سوریه تحت رهبری احمد الشرع و کمک به عملیات‌های ضد کردها در شمال سوریه است. همچنین ترکیه در حال مذاکره با دمشق برای گسترش توافق امنیتی آدانا و افزایش محدوده عملیات‌های خود در عمق سوریه به ۳۰ کیلومتر است. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که روند صلح با کردها پس از اعلام خلع سلاح پ‌ک‌ک با کندی پیش می‌رود و هنوز توافق ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش ملی سوریه به‌طور کامل اجرایی نشده است.