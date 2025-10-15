به گزارش کرد پرس، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، در جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، با اشاره به سه محور مهم فعالیت این وزارتخانه، گفت: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سه گنج بزرگ برای کردستان هستند که اگر به‌درستی دیده شوند، می‌توانند موجب تحول شوند.

وی با بیان اینکه ارتباط مردم کردستان با تاریخ در قالب آثار فاخر و اماکن روح‌انگیز برقرار است، افزود: از عمارت حبیبی و کلیسای سنندج گرفته تا مدرسه‌های علمیه و مقابر معروف، همه نشان‌دهنده عمق فرهنگی و تاریخی این دیارند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در ادامه با اشاره به جاذبه‌های طبیعی و گردشگری استان، اظهار کرد: در کردستان اماکنی چون زریبار، باباگرگور، سووینگ و ژیوار وجود دارد که هر کشور دیگری اگر تنها یکی از این جاذبه‌ها را داشت، می‌توانست در حوزه گردشگری بسیار موفق باشد.

حجت‌الاسلام پورذهبی همچنین با قدردانی از هنرمندان صنایع‌دستی استان، ادامه داد: از تلاش‌های هنرمندانی چون آقای بهزادیان و حمایت مسئولان استانی از جمله استاندار، نمایندگان مجلس و دکتر زارعی صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم در فصل جدید کاری، حمایت‌ها از این حوزه‌ها بیش از گذشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت توجه بیشتر به این ظرفیت‌ها، یادآور شد: این سخنان تعارف نیست؛ بلکه واقعیت‌هایی است که می‌تواند ایران را با کردستان عجین سازد، به شرط آنکه از این فرصت‌ها غفلت نکنیم.