قهرمانی مهاباد در مسابقات پرس سینه شمالغرب ایران

به گزارش کردپرس، مسابقات پرس سینه و ددلیفت قهرمانی باشگاه های شمالغرب کشور "جام ریاست جمهوری" در سالن ۲۰۰۰ نفری شهرستان مهاباد با حضور ۲۶۰ ورزشکار در قالب ۲۶ تیم از استان های آذربایجان غربی؛ آذربایجان شرقی؛کردستان؛ کرمانشاه؛ ایلام؛ همدان؛قزوین؛البرز و تهران برگزار شد. در پایان این مسابقات شهرستان مهاباد با اقتدار در تمام رده های سنی به مقام قهرمانی رسید.

بر اساس نتایج مسابقات پرس سینه در رده بزرگسالان؛ مهاباد مقام اول - کردستان مقام دوم - مهابادمقام سوم، در رده جوانان: مهاباد مقام اول - کردستان مقام دوم - سنندج مقام سوم و در رده نوجوانان : کردستان مقام اول - مهاباد مقام دوم - سردشت مقام سوم شدند.

نتایج مسابقات ددلیفت هم در رده سنی بزرگسالان: مهاباد مقام اول - تکاب مقام دوم- کردستان مقام سوم، جوانان : مهاباد مقام اول - دیواندره مقام دوم- کردستان مقام سوم و نوجوانان : مهاباد مقام اول - کردستان مقام دوم- همدان مقام سوم شدند.

کادر اجرایی و داوران مسابقات : حسین رحیمی - کمال واحدی - شاهین رشه- جلا الدین رحمانی - حسین میرانداغ - رسول صونه - نوید رضوی-سالار شاهدی-محمد عبدالله زاده - یاسین حسینی - جمال یوسفی آذر و سینا شریفی بودند.