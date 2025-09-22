به گزارش کردپرس، روزنامه العربی الجدید گزارش داد که پس از بیش از دو سال توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله کرکوک–جیهان، بغداد به آغاز دوبارۀ صادرات نفت از اقلیم به بندر جیهان ترکیه نزدیک شده است. این پیشرفت پس از تفاهم اولیه میان دولت فدرال، اقلیم و شرکت‌های نفتی بین‌المللی حاصل شده و دولت عراق ضمانت‌های قانونی و مالی لازم را به شرکت‌های فعال در اقلیم ارائه کرده است.

طبق این گزارش، اقلیم کردستان روزانه حدود ۲۳۳ هزار بشکه نفت تولید می‌کند که از این میزان، نزدیک به ۲۳۰ هزار بشکه بر اساس توافق جدید به شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) تحویل داده خواهد شد. تنها حدود ۵۰ هزار بشکه برای تأمین نیازهای داخلی از جمله نیروگاه‌های برق و فرآورده‌های نفتی در داخل اقلیم باقی می‌ماند.

صباح صُبحی، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق، در گفت‌وگو با العربی الجدید تأکید کرد که روند مذاکرات به مراحل نهایی رسیده و توافقی سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی شکل گرفته است که راه را برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم هموار می‌کند. او افزود: ازسرگیری صادرات، که به معنای پایان بن‌بست دو سال و نیمه میان بغداد و اربیل است، بزرگ‌ترین مانع در مسیر پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را برطرف خواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که دولت عراق انعطاف روشنی در اجرای خواسته‌های شرکت‌های نفتی نشان داده و با ارائه ضمانت‌های قانونی و مالی، سطح اعتماد آنها را به بیش از ۹۰ درصد رسانده است. به گفته او، بازگشت روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه نفت اقلیم به بازارها از طریق بندر جیهان تأثیر مثبت چشمگیری بر وضعیت مالی عراق و اقلیم خواهد داشت و به تقویت ثبات اقتصادی و حمایت از بودجه عمومی کمک می‌کند.

