به گزارش کردپرس جنبش نسل نو اعلام کرد: ما می‌خواهیم از طریق مشارکتمان در دولت جدید عراق، یک‌بار برای همیشه مشکل حقوق‌ها را حل کنیم؛ زیرا آنچه اکنون دولت انجام می‌دهد، چیزی جز فریب و سرگرم‌کردن مردم نیست.

متن بیانیه جنبش نسل نو:

اینک که «دولت موقت» به‌نام توافق با بغداد سخن می‌گوید، به‌روشنی به مردم کردستان اعلام می‌کنیم که این صرفاً فریب و بازی با افکار عمومی است.

بر اساس اطلاعات ما، «دولت موقت» می‌کوشد پیش از انتخابات به هر شکل ممکن نشان دهد که به توافقی دست یافته یا یک یا دو حقوق پرداخت کند. این اقدام صرفاً برای آرام کردن مردم و تلاشی برای فریب حقوق‌بگیران است.

مطمئن باشید پس از انتخابات، اگر حزب دموکرات و اتحادیه میهنی این کرسی‌ها را دوباره به دست آورند و مردم در رأی‌گیری شرکت نکنند، وضعیت مردم و حقوق‌بگیران بسیار بدتر از امروز خواهد شد و دولت به هیچ توافقی با بغداد پایبند نخواهد بود؛ همان‌گونه که پیش‌تر هم به هیچ‌یک از توافق‌های پیش از انتخابات پایبند نبود و پس از انتخابات از آن‌ها بازگشت.

از این‌رو، از مردم شریف و حقوق‌بگیران عزیز می‌خواهیم دیگر فریب دروغ‌های حاکمان را نخورند. بنابراین بسیار مهم است که در روز ۱۱/۱۱ همگی به پای صندوق‌های رأی برویم و به نسل نو رأی دهیم تا از راه مشارکتمان در دولت آینده عراق، مشکل حقوق‌ها را به‌طور ریشه‌ای و قطعی حل کنیم.