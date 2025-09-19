تشکر از عبدالله اوجالان در نشست کمیسیون همبستگی مجلس ترکیه به خاطر فراخوان صلح

به گزارش کردپرس، در یازدهمین نشست «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در پارلمان، دنیز ترک، رئیس فدراسیون انجمنهای صنعتگران و بازرگانان شرق و جنوبشرق ترکیه (DOGÜNSİFED)، سیاستهای دولتی را عامل سرکوب هویتها و تخریب اقتصادی ناشی از ۴۰ سال درگیری دانست. در همین نشست، راسیم اصلان، رئیس فدراسیون عشایر قدیم، بر لزوم نهادینه شدن زبان صلح و تضمینهای حقوقی تأکید و از عبدالله اوجالان سیاستمدار در بند کُرد، به خاطر فراخوان خلع سلاح از سوی PKK تشکر کرد.
یازدهمین نشست کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی در پارلمان ترکیه با حضور نمایندگان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی برگزار شد. در این نشست، دنیز ترک، رئیس فدراسیون انجمنهای صنعتگران و بازرگانان شرق و جنوبشرقی ترکیه*، و راسیم اصلان، رئیس فدراسیون عشایر قدیم، دیدگاههای خود درباره حل مسئله کُرد مطرح کردند.
دنیز ترک با انتقاد از سیاستهای هویتزدا در جمهوری ترکیه گفت که پروژههای سیاسی از ابتدای تأسیس جمهوری تاکنون تلاش کردهاند جامعه را به یک شکل واحد فرهنگی و هویتی تقلیل دهند. او افزود: «این سیاستها نهتنها هویتهای مختلف را سرکوب کرد، بلکه برای کسانی که میخواستند تفاوتهای خود را حفظ کنند، رویکردی تنبیهی در پیش گرفت. این روند میان دولت و هویتهای حذفشده، از جمله کُردها، علویها و محافظهکاران، تنش دائمی ایجاد کرده است.» ترک تأکید کرد که بیش از ۴۰ سال درگیری مسلحانه باعث تخریب گسترده اجتماعی و اقتصادی در کشور و منطقه شده و سرمایهگذاری و محیط کسبوکار را تحت تأثیر قرار داده است. او در ادامه بر ضرورت اصلاحات فوری در حوزه حاکمیت قانون، تقویت ظرفیت مدیریت محلی و مشارکت مردم در تصمیمگیریها تأکید کرد و گفت: «جامعه برای امیدواری به آینده نیازمند یک سلسله اصلاحات سریع و ملموس است.»
راسیم اصلان، رئیس فدراسیون عشایر قدیم، نیز با اشاره به هزینههای سنگین جنگ و سیاستهای انکار گذشته، از تغییر رویکرد دولت پس از سال ۲۰۰۵ استقبال کرد. او در سخنان خود گفت: «بهویژه از عبدالله اوجالان بابت فراخوانی که برای ترک سلاح داده، قدردانی میکنیم.» اصلان تأکید کرد که برای ساختن صلح پایدار باید زبان صلح در آموزش، رسانهها، نهادهای دینی، احزاب و جامعه مدنی نهادینه شود و این امر بهعنوان یک ضرورت باید توسط دولت و نظام حقوقی تضمین گردد. او همچنین بر لزوم بازگشت آوارگان به روستاها و رفع تبعیضهای قومی و مذهبی از طریق اصلاحات حقوقی تأکید کرد.
*در ترکیه به جای عبارت کردستان ترکیه از عبارت «شرق و جنوبشرقی ترکیه» برای نامیدن این جغرافیا استفاده می شود.
