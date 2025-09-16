به گزارش کردپرس، با حضور استاندار آذربایجانغربی و همراهی معاون عمرانی استاندار، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان،نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی نخستین مرکز بازسازی و اورهال ماشینآلات راهداری شمالغرب کشور و دومین مرکز ملی در ارومیه افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
استاندار آذربایجانغربی در این مراسم با تأکید بر اهمیت نوسازی و تجهیز ناوگان راهداری و عمرانی استان گفت: با بهرهبرداری از این مرکز و ورود ماشینآلات جدید، توان عملیاتی راهداری به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در حوزه راهسازی نیز خودروهای جدید به ناوگان حملونقل و پایانههای آذربایجانغربی اضافه خواهد شد تا روند اجرای پروژههای عمرانی و توسعه راهها تسریع شود.
رضا رحمانی همچنین افزود: این اقدامات بخشی از نهضت نوسازی و ارتقای توان ماشینآلات راهداری و عمرانی استان است که با هدف بهبود خدماترسانی به مردم و افزایش ایمنی جادهها دنبال میشود.
در این مراسم، مرکز اورهال و بازسازی ماشینآلات راهداری استان به بهرهبرداری رسیده و در گام نخست، ۸ دستگاه کامیون، ۲ لودر، ۲ غلطک، ۳ بولدوزر و ۲ گریدر با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بازسازی و به چرخه خدمت بازگشت.
همچنین طی این آیین، از ۱۸ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری جادهای با مجموع سرمایهگذاری ۲۱۰ میلیارد تومان رونمایی شد که شامل ۳ دستگاه لودر وارداتی، ۱ دستگاه بولدوزر وارداتی و ۱ دستگاه بیل مکانیکی وارداتی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان و همچنین ۳ دستگاه لودر ایرانی، ۳ دستگاه بیل مکانیکی ایرانی، ۱ دستگاه گریدر ایرانی و ۶ دستگاه کامیونت ایرانی به ارزش ۸۰ میلیارد تومان است.
