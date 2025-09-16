زندان جدید مهاباد با تخصیص اعتبارات به زودی ساخته می شود

به گزارش کردپرس، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود با همراهی ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان مرکز استان، فتحی مدیر کل زندان‌های استان و مسئولان اجرایی شهرستان به منظور بررسی روند احداث زندان جدید مهاباد در محل آن حضور یافتند.

محمدی در جریان این بازدید گفت: با توجه به اینکه زندان‌های قدیمی خارج از شهرها بوده ولی به واسطه توسعه بافت شهری در محدوده شهرها قرار گرفته‌اند و ممکن است موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان شوند، یکی از برنامه‌های سازمان انتقال این زندان‌ها به خارج از شهرهاست.

محمدی ادامه داد: البته علاقمندی سازمان زندان‌ها به تعطیلی زندان است ولی وجود زندان یک واقعیت تلخ جامعه است که برای تامین نظم و امنیت لازم است و احداث زندان‌های جدید به منظور فراهم کردن شرایط زیستی مناسب برای زندانیان و ارائه اقدامات اصلاحی و تربیتی امری ضروری است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به محل جدید احداث زندان مهاباد اشاره و گفت: مجموعه‌ای که الان در آن هستیم با پیگیری دستگاه قضایی و اداره کل زندان‌های استان و همت مسئولین محلی، برای احداث زندان جدید مهاباد تدارک دیده شده و در آینده نزدیک با تخصیص اعتبارات لازم و تکمیل ساخت آن شاهد تعطیلی زندان سابق و انتقال آن به این محل خواهیم بود.