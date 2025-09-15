تدارکات بی سابقه نظامی آمریکا در کردستان سوریه

به گزارش کردپرس، کردستان سوریه و مناطق تحت کنترل اداره خودگردان در شرق فرات از ابتدای سپتامبر تاکنون صحنه افزایش چشمگیر فعالیت‌های نظامی ائتلاف بین‌المللی بوده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، ۱۰۷ کامیون حامل تجهیزات لجستیکی و نظامی از گذرگاه الولید وارد این مناطق شده و میان پایگاه‌های مختلف ائتلاف توزیع شده‌اند. همچنین سه هواپیمای باری در پایگاه‌های نظامی این نیروها فرود آمدند.

در همین بازه زمانی، چهار رزمایش مشترک میان نیروهای ائتلاف و SDF در پایگاه‌های الشدادی، العمر و قصرک برگزار شده است. این تمرینات نظامی بخشی از تلاش‌ها برای تقویت توان دفاعی و افزایش هماهنگی میان طرفین در مقابله با تهدیدات امنیتی در شمال و شرق سوریه عنوان می‌شود.

ائتلاف بین‌المللی همچنین از ابتدای ماه سپتامبر پنج عملیات علیه هسته‌های داعش انجام داده است. در یکی از این عملیات‌ها، دو عضو این گروه در نزدیکی فرودگاه حلب کشته شدند و حدود ۲۲ نفر دیگر به اتهام وابستگی به داعش بازداشت شدند.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها و خطرات امنیتی در استان‌های الحسکه، دیرالزور و رقه همچنان ادامه دارد. منابع محلی معتقدند که افزایش حضور و تحرکات آمریکا در کردستان سوریه، پیامی آشکار به بازیگران منطقه‌ای از جمله دمشق و آنکارا درباره نقش‌آفرینی مستمر واشنگتن در تحولات شرق فرات است.