کمرنگ شدن مذاکره و گسترش جنگ میان کردها و دمشق

بر اساس گزارش نشریه «آنتی‌وار»، نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای وابسته به دولت دمشق مواضع آن‌ها را در نزدیکی شهر «درنج» در استان دیرالزور هدف قرار داده‌اند. هرچند SDF هویت دقیق مهاجمان را مشخص نکرده، اما دولت سوریه را مسئول مستقیم این حمله دانست.

این دومین رویارویی نظامی میان طرفین در یک هفته گذشته است. روز چهارشنبه گذشته نیز در استان حلب، دو طرف یکدیگر را گلوله‌باران کردند که به کشته شدن دو غیرنظامی و زخمی شدن سه نفر دیگر در حاشیه شهر مسکنه انجامید.

این درگیری‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که از فوریه گذشته توافقی کلی برای ادغام SDF در ارتش سوریه صورت گرفته بود، اما پیشرفتی عملی در این زمینه حاصل نشده است. مسئله ادغام نه‌تنها شامل سرنوشت نیروهای کرد، بلکه چگونگی بازگرداندن مناطق تحت کنترل آن‌ها به حاکمیت مرکزی نیز می‌شود.

بر اساس گزارش آنتی‌وار، نشانه‌های شکست این روند از مارس آشکار شد؛ زمانی که هیئت تحریرالشام (HTS) کابینه‌ای « فراگیر » معرفی کرد که هیچ جایگاهی برای کردها در آن در نظر نگرفته بود. در ادامه نیز برگزاری انتخابات در مناطق کردنشین به تعویق افتاد و احتمال حضور پارلمانی کردها تقریباً از میان رفت.

در چنین شرایطی، کردها نسبت به خلع سلاح و ادغام در ارتش محتاط‌تر شده‌اند؛ هرچند آمریکا آن‌ها را به دلیل تعلل در این روند سرزنش می‌کند. گفت‌وگوهای ماه گذشته SDF نیز با کارشکنی هیئت تحریرالشام بی‌نتیجه ماند.

منابع دیپلماتیک می‌گویند اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، در مذاکرات اخیر تنها بر انحلال کامل SDF تأکید کرده است. همچنین احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه بارها اعلام کرده که هر نوع خودگردانی را «مترادف با تجزیه کشور» می‌داند.

این رویکردها همراه با گزارش‌هایی از آمادگی هیئت تحریرالشام برای تمرکز نیرو در تدمر و احتمال آغاز حمله‌ای گسترده به شمال شرق سوریه در ماه اکتبر، نگرانی‌های بیشتری را در میان کردها ایجاد کرده است.

آنتی وار در پایان نوشت: کارشناسان معتقدند که با تداوم درگیری‌ها در جبهه‌های مرزی، نه‌تنها ادغام نظامی بلکه هرگونه توافق سیاسی میان کردها و دولت دمشق در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می‌رسد.