حادثه زنجیره ای مرگبار در محور کامیاران – روانسر

به گزارش کرد پرس، بابک هدایی به خبرنگاران گفت: این حادثه ساعت ۲۲:۴۷ شامگاه جمعه، در پایین تر از روستای ورمهنگ و حوالی روستای هیئت آباد روی داد و سه خودروی سواری سمند، پژو و پراید درگیر این سانحه بودند.

وی افزود: بلافاصله پس از تماس با دیسپچ اورژانس، سه آمبولانس به محل اعزام شدند؛ در این برخورد متأسفانه علیرغم تلاش پرسنل یک نفر جان خود را از دست داد و ۶ نفر دیگر دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط آمبولانس های اورژانس به مرکز درمانی سینا کامیاران منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان ضمن ابراز همدردی با خانواده جان باخته، بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از حوادث مشابه تأکید کرد.