به گزارش کرد پرس، دکتر سیداحمدرضا خضری در نشست منطقه ۵ کارگروه ملی جذب دانشجوی خارجی که به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد، با اشاره به حساسیت شرایط کنونی کشور در حوزه بینالملل اظهار داشت: تجربههای گذشته نشان داده است که در شرایط بحرانی، دانشجویان خارجی کشور را ترک میکنند و استمرار چنین وضعیتی میتواند موجب کاهش چشمگیر آنان شود.
وی موفقیت در این عرصه را نیازمند « دیپلماسی فعال علمی و فرهنگی، برنامهریزی دقیق، همکاری همه نهادها و عبور موفق از پیچ تاریخی فعلی» دانست و افزود: تحقق اهداف علمی و فرهنگی کشور در سطح بینالمللی بدون این اقدامات امکانپذیر نیست.
خضری ضمن قدردانی از تلاشهای دانشگاه کردستان و سازمان امور دانشجویان در زمینه جذب دانشجویان خارجی، ابراز امیدواری کرد که این نشستها به دستاوردهای ملموس منجر شود.
مشاور وزیر علوم همچنین از برنامهریزی برای تمرکز بر جذب دانشجویان کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان، ترکیه و پاکستان خبر داد و گفت: اصلاح چارچوب مدیریتی و تسهیل فرآیندهای دانشگاهی از اقدامات کلیدی در این مسیر است.
