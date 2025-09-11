کاهش دمای هوا در کردستان تا پایان هفته/احتمال ورود گرد و خاک از عراق

به گزارش کرد پرس، بر اساس پیش بینی ها، تا پایان هفته جاری آسمان اغلب نقاط استان صاف تا کمی ابری بوده و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد خواهد بود؛ با این حال، شرایط جوی طی این مدت می تواند زمینه ساز انتقال گرد و خاک از کشور عراق به نیمه جنوبی و غربی استان شود؛ موضوعی که احتمال کاهش کیفیت هوا را در برخی مناطق به دنبال دارد.

در شبانه روز گذشته، سلین سروآباد با ثبت دمای ۴۱ درجه سانتی گراد به عنوان گرم ترین و سراب شهرک با چهار درجه سانتی گراد به عنوان خنک ترین نقطه استان گزارش شدند. همچنین دمای هوای سنندج بین ۱۱ تا ۳۶ درجه سانتی گراد در نوسان بود.

هواشناسی کردستان تأکید کرد: روند کاهشی دمای بیشینه تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و شهروندان ضمن توجه به تغییرات دما، در ساعات بعدازظهر و هنگام وزش باد شدید از فعالیت های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

همچنین توصیه می شود بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و سالمندان در روزهایی که پدیده گرد و غبار فعال است، نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.