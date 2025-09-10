۱۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸

هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا در خوی آغاز شد

هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا در خوی آغاز شد

سرویس آذربایجان غربی- شهردار خوی گفت: هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا به مدت سه روز از ۱۸ شهریورماه در خوی آغاز شد و در این دوره از جشنواره ۳۶۳ اثر موسیقایی از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده است.

به گزارش کردپرس، از میراث آریا؛ حسن نصرالله‌پور با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا اظهار کرد: این جشنواره تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه حرکتی ملی برای پاسداشت عرفان و فرهنگ ایرانی _ اسلامی، معرفی خوی به عنوان خاستگاه شمس تبریزی و تبدیل این شهر به مقصد مهم گردشگری فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی است.

شهردار خوی ادامه داد: در این دوره از جشنواره ۳۶۳ اثر موسیقایی از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری تخصصی، ۱۳ گروه شامل ۷ گروه در بخش موسیقی سنتی ایرانی و ۶ گروه در بخش موسیقی موغام آذربایجان به مرحله اجرای صحنه‌ای راه یافتند.

او با بیان اینکه جشنواره شمس و مولانا فرصتی بی‌نظیر برای پاسداشت موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی نواحی است، افزود: یکی از اهداف محوری این رویداد، حفظ و معرفی گنجینه‌های موسیقایی کشور و انتقال پیام‌های اخلاقی، عرفانی و معنوی از طریق هنر موسیقی به نسل‌های آینده است.

نصرالله‌پور تصریح کرد: جشنواره امسال با نوآوری‌های ویژه همراه است؛ از جمله، بستر دیجیتال برای رأی‌گیری مردمی فراهم شده و به این ترتیب، علاوه بر داوری هیأت تخصصی، نظر مردم نیز در انتخاب گروه‌های برتر دخالت دارد و همین موضوع بر مردمی‌تر شدن جشنواره افزوده است.

شهردار خوی خاطرنشان کرد: اهمیت این جشنواره تنها در حوزه فرهنگ و هنر نیست؛ بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن نیز برجسته است. 

او با اشاره به برنامه‌های جنبی این جشنواره افزود: آئین استقبال از هنرمندان راه یافته به مرحله نهایی و اجرای صحنه‌ای در پیاده‌راه شمس، اجرای گروه‌های موسیقی در کاروان‌سرای خان روزهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ شهریور ،برپایی  نمایشگاه صنایع‌دستی از مهم‌ترین و فاخرترین  برنامه‌های جنبی است که در کنار جشنواره موسیقی، هویت فرهنگی و عرفانی شهر خوی را بیش از پیش معرفی خواهد کرد.

نصرالله‌پور همچنین از برنامه‌های فضاسازی شهری خبر داد و گفت: ساخت المان‌های فرهنگی، زیباسازی اطراف آرامگاه شمس تبریزی و حمایت از پروژه‌های معماری شهری از جمله اقداماتی است که همزمان با جشنواره انجام می‌شود تا فضای شهر با نام شمس و مولانا پیوندی عمیق‌تر پیدا کند.

شهردار خوی در پایان تأکید کرد: جشنواره شمس و مولانا، چشم‌اندازی بزرگ برای معرفی فرهنگ ایرانی، تقویت هویت ملی و گسترش تعاملات بین‌المللی از مسیر هنر و عرفان است.

کد خبر 2788527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha