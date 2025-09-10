هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا در خوی آغاز شد

به گزارش کردپرس، از میراث آریا؛ حسن نصراللهپور با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره ملی موسیقی شمس و مولانا اظهار کرد: این جشنواره تنها یک رویداد هنری نیست، بلکه حرکتی ملی برای پاسداشت عرفان و فرهنگ ایرانی _ اسلامی، معرفی خوی به عنوان خاستگاه شمس تبریزی و تبدیل این شهر به مقصد مهم گردشگری فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی است.
شهردار خوی ادامه داد: در این دوره از جشنواره ۳۶۳ اثر موسیقایی از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری تخصصی، ۱۳ گروه شامل ۷ گروه در بخش موسیقی سنتی ایرانی و ۶ گروه در بخش موسیقی موغام آذربایجان به مرحله اجرای صحنهای راه یافتند.
او با بیان اینکه جشنواره شمس و مولانا فرصتی بینظیر برای پاسداشت موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی نواحی است، افزود: یکی از اهداف محوری این رویداد، حفظ و معرفی گنجینههای موسیقایی کشور و انتقال پیامهای اخلاقی، عرفانی و معنوی از طریق هنر موسیقی به نسلهای آینده است.
نصراللهپور تصریح کرد: جشنواره امسال با نوآوریهای ویژه همراه است؛ از جمله، بستر دیجیتال برای رأیگیری مردمی فراهم شده و به این ترتیب، علاوه بر داوری هیأت تخصصی، نظر مردم نیز در انتخاب گروههای برتر دخالت دارد و همین موضوع بر مردمیتر شدن جشنواره افزوده است.
شهردار خوی خاطرنشان کرد: اهمیت این جشنواره تنها در حوزه فرهنگ و هنر نیست؛ بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن نیز برجسته است.
او با اشاره به برنامههای جنبی این جشنواره افزود: آئین استقبال از هنرمندان راه یافته به مرحله نهایی و اجرای صحنهای در پیادهراه شمس، اجرای گروههای موسیقی در کاروانسرای خان روزهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ شهریور ،برپایی نمایشگاه صنایعدستی از مهمترین و فاخرترین برنامههای جنبی است که در کنار جشنواره موسیقی، هویت فرهنگی و عرفانی شهر خوی را بیش از پیش معرفی خواهد کرد.
نصراللهپور همچنین از برنامههای فضاسازی شهری خبر داد و گفت: ساخت المانهای فرهنگی، زیباسازی اطراف آرامگاه شمس تبریزی و حمایت از پروژههای معماری شهری از جمله اقداماتی است که همزمان با جشنواره انجام میشود تا فضای شهر با نام شمس و مولانا پیوندی عمیقتر پیدا کند.
شهردار خوی در پایان تأکید کرد: جشنواره شمس و مولانا، چشماندازی بزرگ برای معرفی فرهنگ ایرانی، تقویت هویت ملی و گسترش تعاملات بینالمللی از مسیر هنر و عرفان است.
