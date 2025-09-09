دانشکده پرستاری مهاباد به دانشکده علوم پزشکی ارتقا یافت

به گزارش کردپرس،دکتر محمدامین ولی زاد در مراسم تکریم و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد اظهار کرد: هم اکنون پروژه بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد با ۳۵۰ هزار مترمربع و ۱۰ هکتار مساحت زمین در دست ساخت است و در آینده و با توجه به نیازهای این منطقه امکان ارتقای تعداد تخت‌های فعال ان هم وجود دارد.

ولی زاد افزود: مهاباد از جمله شهرستان های مستعد داشتن بیمارستان خصوصی است و این شهرستان هم از نظر دانش آموختگان رشته های پزشکی و هم از نظر اجتماعی ظرفیت داشتن بیمارستان خصوصی را دارد.

او در خصوص ارتقای دانشکده پرستاری مهاباد به دانشکده علوم پزشکی نیز گفت: با موافقت و تصویب سومین رشته در این مجموعه و جذب هیات های علمی، این ارتقا انجام شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان از مشارکت خوب خیرین سلامت مهاباد در زمینه احداث درمانگاه دیالیز با ۵۰ تخت فعال قدردانی کرد و گفت: مشارکت خیرین سلامت در این زمینه می تواند به ارتقای شاخص های سلامتی کمک کند.

در پایان مراسم دکتر ولی زاد با اهدای لوح سپاس از خدمات شایسته دکتر امید صادق امیری تقدیر و با اعطای حکم انتصاب دکتر جمال حلاج زاده به عنوان سرپرست شبکه بهداشت درمان مهاباد برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

دکتر حلاج‌زاده متولد سال ۱۳۵۳ در شهرستان نقده و دارای مدرک دکترای بیوشیمی بالینی است که از سال ۱۳۹۴ به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مراغه در آذربایجان شرقی فعالیت می کرد و از سال گذشته به دانشگاه علوم پزشکی مهاباد منتقل شده بود.