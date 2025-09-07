بهگزارش کردپرس، مدیران آژانسهای گردشگری عراق از هتل بوتیک آریو به عنوان یکی از هتل بوتیک های سنتی بازدید کردند،
هتل بوتیک آریو، واقع در یکی از بناهای تاریخی استان کرمانشاه، با معماری منحصر به فرد و فضای سنتی خود، یکی از جاذبههای مهم اقامتی در این منطقه به شمار میآید که با حفظ اصالت و فرهنگ بومی، تجربهای متفاوت از اقامت را برای گردشگران رقم میزند.
مدیران آژانسهای گردشگری عراق در جریان بازدید خود، ضمن بررسی امکانات رفاهی و خدمات ارائه شده در این هتل، از آرامش و زیبایی محیط پیرامون آن شگفتزده شدند و ابراز خوشنودی کردند.
این گروه عراقی با تاکید بر اهمیت بهرهگیری از این گونه زیرساختها برای توسعه گردشگری بینالمللی، هتل بوتیک آریو را به عنوان پتانسیلی بسیار جذاب جهت اعزام تورهای گردشگری عراق به کرمانشاه دانستند، آنها از وجود چنین فضاهای سنتی و با کیفیت استقبال و رضایت خود را اعلام کرده و ابراز امیدواری کردند که همکاریها در بخش گردشگری میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
مدیران هتل آریو نیز در این دیدار، ضمن ارائه توضیحات کامل درباره ویژگیها و خدمات اقامتی مجموعه، آمادگی خود را برای استقبال از گردشگران عراقی و همکاری با آژانسهای گردشگری اعلام کرده و ابراز امیدواری کردند که این بازدید بتواند مقدمهای برای تقویت ظرفیتهای گردشگری استان کرمانشاه در سطح بینالمللی باشد.
این بازدید نمونهای از اقدامات موثر در راستای افزایش تبادلات گردشگری و توسعه زیرساختهای مرتبط در استان کرمانشاه است که با همکاری و همراهی نهادهای استانی و بخش خصوصی، گامهای موفقی در جذب گردشگر خارجی برداشت.
