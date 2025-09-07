شورای فنی استان کرمانشاه در جایگاه دوم کشور ایستاد

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه در نشست شورای فنی استان کرمانشاه که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، دبیر شورای فنی استان و مدیران عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: کسب جایگاه دوم در میان شوراهای فنی استان‌ها یک موفقیت بزرگ برای استان کرمانشاه محسوب می شود.

وی ادامه داد: این اتفاق خوب بیانگر تعهد، مسئولیت‌پذیری، تلاش مستمر و همدلی و همراهی دستگاه های عضو شورای فنی استان در مسیر ارتقای کیفیت و دستیابی به اهداف توسعه‌ای است که جای قدردانی دارد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: همچنین شورای فنی استان در زمینه شاخص‌ تعداد تشکیل جلسات و تعداد دستورکارها در رتبه دوم کشور قرار گرفت گرفت.

نجفی عنوان کرد: همچنین کارگروه نظارت شورای فنی استان رتبه نخست کارگروه‌های نظارت در سطح کشور در شاخص برگزاری تعداد جلسات را کسب کرد و کارگروه پیمان به لحاظ تعداد جلسات در رتبه دوم کشور قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در شاخص تعداد موارد حل اختلافی بررسی شده و تعداد بررسی و پاسخگویی به استعلامات در رتبه ۵ کشور ایستاد.

معاون عمرانی استاندار گفت: در مجموع در ۷ شاخص از ۸ شاخص ارزیابی عملکرد شورای فنی استان و کارگروه های زیرمجموعه آن جزو ۵ استان برتر کشور قرار گرفت.

وی یادآور شد: این موفقیت در حالی رقم خورده است که شوراهای فنی ۱۴ استان کشور فاقد رتبه در میان ۵ استان برتر بوده اند.

نجفی با تجلیل از سطح دانش فنی اعضای عضو کارگروه عنوان کرد: مباحث مطرح شده در کارگروه از یک چهارچوب مناسب فنی و علمی برخوردار هستند و اغلب اعضاء از چهره های صاحب نظر و مشاورانی خبره در سطح کشور هستند.

معاون عمرانی استاندار گفت: دبیرخانه شورای فمی استان با یک برنامه ریزی منسجم و همکاری کلیه اعضای شورا ابن موفقیت بزرگ را رقم زد که جای قدردانی دارد.

وی گفت: امیدواریم با کار و تلاش بیشتر شاهد ارتقای هر چه بیشتر جایگاه شورای فنی استان در سطح کشور باشیم.

در ششمین جلسه شورای فنی استان، گزارش عملکرد شورا در سال ۱۴۰۳ توسط دکتر پشنگ دبیر شورای فنی ارایه شد.

در این نشست گزارشی از عملکرد کارگروه پیمان و ضوابط فنی ارایه شد و پرونده های مطرح شده در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت.