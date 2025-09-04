به گزارش کردپرس نشست هیأت اقلیم کردستان با هیأت بغداد که روز پنجشنبه ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ با محوریت درآمدهای نفتی اقلیم و سهم خزانه فدرال برگزار شد، به دلیل اختلافات میان دو طرف به توافقی نرسید و تصمیم گرفته شد گفت‌وگوها ادامه یابد.

هیأت اقلیم متشکل از امید صباح، رئیس دیوان هیأت وزیران، آمانج رحیم، دبیر هیأت وزیران و شماری از مدیران کل وزارت دارایی اقلیم بود.

طبق گزارش‌ها، اگرچه چند روز پیش بخشی از حقوق شش‌ماهه نخست سال در اقلیم پرداخت شد، اما سرنوشت شش ماه باقی‌مانده همچنان به توافق بغداد و اربیل بر سر صادرات نفت و سهم فدرال از درآمدهای نفتی وابسته است.

همچنین برخی منابع معتقدند که ممکن است این پرونده به دادگاه عالی فدرال ارجاع شود تا به اختلافات حقوقی پیرامون درآمدهای نفتی رسیدگی کند.