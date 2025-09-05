به گزارش کرد پرس به نقل از دبیرخانه جشنواره، با هدف اعتلای هنر نمایش، کشف استعدادهای نو و تقویت تعاملات فرهنگی در نیمه نخست آذرماه ۱۴۰۴ در شهرستان سقز برگزار خواهد شد.

این رویداد معتبر هنری با همکاری نهادهای مختلف و شورای سیاستگذاری برگزار می‌شود و میزبان گروه‌های نمایشی از داخل و خارج خواهد بود.



▫️اهداف و اولویت‌های جشنواره



این دوره از جشنواره با شعار «مشارکت برای سرمایه‌گذاری فرهنگی» به دنبال تشویق و ترغیب نویسندگان، کارگردانان و هنرمندان تئاتر به تولید آثاری خلاقانه و مبتنی بر فرهنگ و زبان کوردی است. از دیگر اهداف جشنواره می‌توان به شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان، ایجاد فضای سالم برای تبادل تجربیات، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کوردی و گسترش دیپلماسی فرهنگی از طریق هنر تئاتر اشاره کرد.



بخش‌های جشنواره



بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کردی سقز در چند بخش برگزار خواهد شد:

بخش صحنه‌ای (بین‌الملل): ویژه آثار نمایشی به یکی از گویش‌های کوردی با کیفیت اجرایی بالا.

بخش نمایشنامه‌نویسی (مسابقه): پذیرای آثار نویسندگان تازه و حرفه‌ای با اولویت نمایشنامه‌های کشف نشده.

بخش عکس (نمایشگاهی): نمایش برگزیده‌ترین عکس‌ها از اجراهای تئاتر کوردی.

بخش نشست‌های تخصصی: نشست‌های علمی و تحلیلی با حضور اساتید، پژوهشگران و هنرمندان تئاتر.



جوایز و حمایت‌ها

برگزیدگان بخش‌های مختلف علاوه بر دریافت جوایز نقدی، تندیس جشنواره و دیپلم افتخار، از حمایت‌های مادی و معنوی جهت تولید و انتشار آثار برخوردار خواهند شد. همچنین نمایشنامه‌های منتخب در قالب کتاب منتشر می‌شوند و عکس‌های برگزیده در نمایشگاهی اختصاصی به نمایش گذاشته خواهند شد.



زمان‌بندی و مهلت ارسال آثار

بر اساس اعلام دبیرخانه، گروه‌های نمایشی متقاضی حضور در جشنواره باید حداکثر تا ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند. آخرین مهلت ارسال نمایشنامه و عکس‌های جشنواره نیز تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.



محل برگزاری

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کردی سقز در سالن‌های نمایشی شهر سقز، از جمله مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد برگزار می‌شود و بناست طی چند روز میزبان اجراها، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی باشد.



اطلاعات تماس دبیرخانه

علاقه‌مندان می‌توانند آثار و مدارک خود را به نشانی دبیرخانه ارسال کنند:

کردستان – سقز – اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سقز – دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر کوردی سقز

تلفن‌های تماس: ۰۸۷۳۶۲۲۲۶۶۰ – ۰۸۷۳۶۲۲۷۹۳۰ – ۰۹۱۸۷۳۹۳۲۷۰