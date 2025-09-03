به گزارش کردپرس، وزارت بازرگانی اقلیم کردستان روز سه‌شنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۵، اعلام کرد که جلسه‌ای با حضور بلند محمد، مدیر کل ثبت شرکت‌ها، نمایندگان وزارت کشور، مدیر کل توسعه حرفه‌ای، مدیر کل گمرک و مدیر کنترل نوع کالا، با همتایان خود در دولت عراق و سامی سودانی، مشاور نخست‌وزیر عراق، برگزار شده و در این جلسه مشکلات مرتبط با فعالیت شرکت‌ها بین اربیل و بغداد مورد بررسی قرار گرفته است.

در اطلاعیه وزارت بازرگانی اقلیم کردستان آمده است که یکی از تصمیمات مهم جلسه، استفاده شرکت‌های اقلیم کردستان از شماره تجاری ۱۴ رقمی (UEN) به منظور ثبت در سیستم اسیکودا و رفع نیاز به شماره مالیاتی جداگانه بوده است. به گفته این وزارتخانه، این اقدام می‌تواند امکان فعالیت قانونی، منظم و بدون اختلال شرکت‌ها در تجارت داخلی و بین‌المللی را فراهم کند و مشکلات گذشته ناشی از اختلافات میان دولت فدرال و بازرگانان اقلیم را کاهش دهد.

بلند محمد، مدیر کل ثبت شرکت‌ها، توضیح داد: «در گذشته شرکت‌های اقلیم کردستان نمی‌توانستند وارد سیستم اسیکودا شوند، زیرا شماره مالیاتی آن‌ها در دولت فدرال ثبت نشده بود. با استفاده از شماره ۱۴ رقمی، شرکت‌ها می‌توانند در سیستم اسیکودا ثبت‌نام و فعالیت‌های تجاری خود را به‌صورت قانونی انجام دهند.»

با این حال، سامی جلال، مشاور حقوقی وزارت کشور و رئیس هیأت مذاکره کنندۀ اقلیم کردستان، این خبر را تکذیب کرد و گفت: «خبر منتشر شده توسط وزارت بازرگانی صحیح نیست. ما شب گذشته دوباره با دولت عراق جلسه داشتیم، اما هیچ توافقی در مورد سیستم اسیکودا صورت نگرفته است. تنها توافقی که انجام شده مربوط به ثبت شرکت‌ها با شماره ۱۴ رقمی است و هیچ تصمیمی درباره اسیکودا اتخاذ نشده است.»

وی افزود: «تا زمانی که دو نماینده اقلیم کردستان در جلسات نهایی حضور نیابند، هرگونه گفتگو در مورد سیستم اسیکودا ادامه خواهد داشت و تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.»

به این ترتیب، وضعیت فعلی نشان می‌دهد که در حالی که وزارت بازرگانی اقلیم کردستان پیشرفت‌هایی در ثبت شرکت‌ها و شماره ۱۴ رقمی گزارش می‌کند، توافق رسمی بر سر ورود شرکت‌ها به سیستم اسیکودا هنوز به تأیید طرف‌های رسمی نرسیده است.

سیستم «اسیکودا» (ASYCUDA) یک سامانه بین‌المللی تحت نظارت کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) است که فرایندهای گمرکی و بازرگانی را به‌صورت الکترونیکی و خودکار انجام می‌دهد. این سامانه برای تسهیل تجارت، کاهش فساد، تسریع ترخیص کالا و هماهنگ‌سازی داده‌های گمرکی طراحی شده است و تاکنون در بیش از ۱۰۰ کشور جهان از جمله عراق مورد استفاده قرار گرفته است. به‌کارگیری این سیستم در اقلیم کردستان می‌تواند به شفافیت بیشتر و سهولت فعالیت شرکت‌ها کمک کند.