سودانی به علی بابیر: تلاش برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان اقلیم

به گزارش کردپرس علی بابیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، در بغداد با محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، دیدار کرده است.

دفتر نخست‌وزیر اعلام کرد که در این دیدار، مسائل میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان مورد بحث قرار گرفته، از جمله توافق‌های مربوط به استحقاقات مالی و اجرای آن‌ها برای شهروندان منطقه، همچنین موضوعهای داخلی و بین‌المللی مطرح شده است.

سودانی اظهار داشت: "در راستای مسئولیت‌پذیری‌ام در برابر شهروندان در سراسر عراق، تلاش کرده‌ام راه‌حل‌های قانونی، پارلمانی و اساسی مناسبی برای موضوع استحاقاق مالی و سبک کردن بار سنگین اقتصادی روی دوش شهروندان اقلیم پیدا کنم و اجازه نمی‌دهم اختلافات به بار اضافی بر شانه‌های شهروندان، چه در اقلیم و چه در استان‌ها، تبدیل شود."

رئیس جماعت عدالت کردستان از سودانی به دلیل توجه به حقوق شهروندان منطقه قدردانی کرد.