ورود خودروهای زرهی جدید آمریکا به کردستان سوریه

به گزارش کردپرس و بنابر گفته منابع دیده بان حقوق بشر سوریه، یک کاروان نظامی شامل ۲۴ کامیون حامل خودروهای زرهی «هامر» و «برادلی» از طریق گذرگاه الولید در مرز اقلیم کردستان عراق وارد خاک سوریه شد و به سمت پایگاه نظامی «قصرک» در شمال حسکه حرکت کرد. همچنین یک هواپیمای باری نظامی حامل تجهیزات لجستیکی در پایگاه ائتلاف در شهر الشدادی در جنوب حسکه فرود آمد که هدف از آن پشتیبانی و تقویت حضور لجستیکی نیروهای ائتلاف در این منطقه است.

در همین حال، یک گشت آمریکایی متشکل از چهار خودروی زرهی با پشتیبانی بالگرد در حومه شهر المالکیه (دیرک) انجام شد. نیروهای گشتی ضمن بازدید از روستاهای کوجرات، میرکا میرا و قرزرو و همچنین شهرک خانات سری و گذرگاه سِمالکا در مرز اقلیم کردستان عراق، با غیرنظامیان دیدار کرده و از وضعیت امنیتی منطقه اطلاع یافتند.

یک هفته پیش نیز یک گشت ائتلاف شامل پنج خودروی نظامی در مسیر میان شهر العزبه تا میدان گازی کُنیکو در شمال دیرالزور به گشت‌زنی پرداخت و بالگردهای آمریکایی به‌طور مستمر در آسمان این مناطق در حال پرواز بودند.

بر اساس گزارش های دیه بان حقوق بشر سوریه در یک ماه گذشته حدود 100 کامیون تجهیزات و لسجتیک متعلق به ائتلاف تحت رهبری آمریکا به مناطق تحت کنترل کردهای سوریه وارد شده است.