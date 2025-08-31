کردپرس

حادثه لالەزار از همان ابتدا با روایت‌های متناقض روبه‌رو شد. برخی شاهدان عینی از تیراندازی شدید در منطقه سخن گفتند و خانواده‌های ساکن محل نیز از بی‌خبری نسبت به سرنوشت فرزندانشان شکایت کردند. در همان روزهای نخست، گزارش‌هایی درباره بازداشت ده‌ها نفر منتشر شد، اما هیچ نهاد رسمی آمار و جزئیات را تأیید نکرد. تیم مستقل حقوق بشر دو گزارش دربارۀ شمار بازداشت شدگان و وضعیت سلامت جسمانی آنها منتشر کرد و دستگاه امنیت نیز در گزارش خود اعلام کرد که خانوادەهای بازداشت شدگان می توانند بە دستگاە امنیت مراجعە کردە از سرنوشت فرزندان خود مطلع شوند. در تمام این مدت، خانواده‌های بازداشت‌شدگان و افکار عمومی همچنان در انتظار شفاف‌سازی رسمی هستند، اما نهادهای مسئول سکوت اختیار کرده‌اند.

وارد شدن نام "اژی امین" به این پرونده و اعلام رسمی کشته شدن یکی از محافظان وی که جوانی ۲۰ ساله به نام مصطفی حاجی عبداللە بود، ابعاد تازەای را در پروندۀ لالەزار مطرح ساخت. دستگاه امنیتی اقلیم کردستان اعترافات چند نفر از بازداشت شدگان را پخش کرد و اعلام کرده که لاهور طالبانی، رهبر «جبهه خلق»، به همراه اژی امین و چند همدست دیگر نقشه‌ای برای ترور بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، طراحی و اجرا کرده‌اند. بازداشت‌شدگان اعتراف کرده‌اند که این طرح شامل استفاده از تیربار و پهپادهای انتحاری بوده و آموزش‌های مربوطه نیز در اوکراین دیده شده است.

براساس مشاهدات میدانی خبرنگار کردپرس، یک فرد آمریکایی که گمان می‌رود "برایان ویلسون" باشد در درگیری لالەزار حضور داشتە و بە احتمال زیاد در میان بازداشت‌شدگان این رویداد باشد؛ نام برایان ویلسون در گذشته با آموزش نیروهای ی.پ.گ در جنگ با داعش گره خورده است. ویلسون همچنین به عنوان مربی آموزش نظامی نیروهای موسوم به "عقرب" شناخته می‌شود که تحت فرماندهی ریبوار حامد حاجی غالی در اختیار لاهور طالبانی قرار داشتند. همین پیشینه موجب شده است که خبر بازداشت او در سلیمانیه توجه بسیاری از محافل امنیتی و سیاسی را برانگیزد.

منابع آگاه به کردپرس گفته‌اند طی دو روز گذشته، تیمی از نیروهای اف‌بی‌آی آمریکا در تپۀ "رعایه" روبروی "شاری جوان" سلیمانیه مستقر شده و نشستی محرمانه با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، برگزار کرده‌اند. هرچند جزئیات این دیدار رسانه‌ای نشده است، اما زمان‌بندی آن هم‌زمان با انتشار خبر حضور احتمالی یک آمریکایی در میان بازداشت‌شدگان، گمانه‌زنی‌ها را درباره ارتباط مستقیم این موضوع با ماجرای لالەزار تقویت کرده است.

اگرچه هنوز هیچ نهاد رسمی بازداشت یا هویت این فرد را تأیید نکرده است، اما مطرح شدن نام یک آمریکایی در پرونده لالەزار، ابعاد امنیتی و سیاسی آن را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، ارتباط احتمالی او با "اژی امین" نیز پرسش‌های جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است. حضور احتمالی یک آمریکایی در این پرونده و ورود مستقیم اف‌بی‌آی به سلیمانیه، پرسش‌های تازه‌ای را مطرح کرده که بی‌پاسخ ماندن آنها می‌تواند بر بحران اعتماد میان جامعه و نهادهای امنیتی اقلیم بیفزاید.

آیا واقعاً یک شهروند آمریکایی در میان بازداشت‌شدگان لالەزار وجود دارد؟

ارتباط احتمالی او با "اژی امین" و شبکه‌های وابسته به چه معناست؟

هدف حضور اف‌بی‌آی در سلیمانیه و گفت‌وگو با رهبران اتحادیه میهنی چه بوده است؟

چرا پس از گذشت ده روز هنوز هیچ نهاد رسمی آمار و اسامی بازداشت‌شدگان را منتشر نکرده است؟

پرونده لالەزار اکنون در نقطه حساسی قرار دارد. سکوت مسئولان و نبود شفافیت زمینه‌ساز گمانه‌زنی‌های تازه و پیچیده‌تر شده است. اگر خبر بازداشت یک آمریکایی صحت داشته باشد، پرونده لالەزار دیگر صرفاً یک درگیری امنیتی محلی نخواهد بود. این ماجرا می‌تواند به بحرانی با ابعاد فرامنطقه‌ای تبدیل شود که پیامدهای آن بر روابط داخلی اقلیم، مناسبات اربیل و بغداد و حتی تعاملات واشنگتن با اتحادیه میهنی سنگین خواهد بود.