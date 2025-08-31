انبار مرکزی فروش اموال تملیکی در ارومیه افتتاح شد

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: یکی از مشکلات جدی فعالیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان با ۶ پایانه رسمی و نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، نبود یک انبار استاندارد خصوصاً در مرکز استان برای مدیریت بهینه و صیانت از اموال مردم و بیت المال بود که به حمدا... با پیگیری دادگستری و اموال تملیکی استان این مهم صورت پذیرفت.

عتباتی ادامه داد: امروز شاهد افتتاح انبار مرکزی اموال تملیکی با مساحتی بالغ بر ۱۷ هزار متر مربع که به صورت نوین و با بهره گیری از انبارداری الکترونیک احداث شده هستیم که یک اقدام خوب است ولی کافی نیست و می‌طلبد در شمال و جنوب استان نیز چنین انبارهایی ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری استان افزود: در پنج ماهه سال جاری اموال تملیکی استان با تعیین تکلیف اموالی به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان، رتبه چهارم کشوری را احراز کرده است و انتظار است بخشی از این درآمد صرف گره گشایی از مسائل و مشکلات استان شود.

عتباتی در پایان پیشنهاد داد تا ساز و کاری برای اینکه بخشی از این اموال به نفع اقشار محروم و نیازمند از جمله خانواده‌های زندانیان نیازمند اختصاص یابد اندیشیده شود.