۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۶

تیم وکلای لاهور طالبانی خواستار انتقال پرونده او به بغداد شد

تیم وکلای لاهور طالبانی پیامی منتشر کرده و خواستار انتقال پرونده او از اقلیم کردستان به دادگاه بغداد شد.
سرویس عراق و اقلیم کردستان- اعضای تیم وکلای لاهور طالبانی اعلام کردند که برای رسیدگی عادلانه، پرونده موکلشان باید از اقلیم کردستان به دادگاه فدرال بغداد منتقل شود. این درخواست در واکنش به بازداشت و اتهامات مرتبط با کودتا و ایجاد ناامنی در سلیمانیه مطرح شده است.

به گزارش کردپرس احمد خسرو، عضو تیم وکلای لاهور طالبانی و رئیس دستگیرشدۀ جبهۀ خلق، اعلام کرد: «ما از دادگاه فدرال عراق درخواست کرده‌ایم پرونده لاهور طالبانی به بغداد منتقل شود و در آنجا رسیدگی شود.»

این عضو تیم وکلای لاهور طالبانی افزود: «تیم وکلای لاهور طالبانی همچنین در بغداد تشکیل شده و درخواست کرده‌اند پرونده منتقل شود و دادگاه فدرال، مطابق قانون، این درخواست را بپذیرد، زیرا دادگاه فدرال به عنوان بالاترین دادگاه کشور می‌تواند درخواست دادگاه‌های استانی را برای انتقال پرونده به هر شهر دیگری که رأی صادر می‌کند، بپذیرد.»

او همچنین گفت: «امیدواریم در یک دادگاه عادلانه، اتهاماتی که به لاهور طالبانی نسبت داده شده است، به درستی بررسی و رفع شوند.»

دادگاه سلیمانیه، به اتهام کودتا و تلاش برای قتل رئیس اتحادیه میهنی کردستان و ایجاد ناامنی در سلیمانیه، دستور بازداشت لاهور طالبانی را صادر کرده و تصمیم دارد پرونده او در دادگاه رسیدگی شود.

کد خبر 2788216

