باید جلوی کردگرایی را بگیریم

به گزارش کردپرس، پس از آن‌که پروفسور اَرهان افیون جو رئیس دانشگاه دفاع ملی ترکیه و از مخالفان سرسخت روند صلح با PKK در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت «کردگرایی باید مهار شود؛ این اندیشه و پیروان آن زیرساخت تروریسم هستند»، اورهان میر اوغلو نمایندهٔ پیشین حزب عدالت و توسعه (AKP)در پاسخی طعنه‌آمیز از این استاد دانشگاه خواست تا بگوید برنامه جایگزین او برای حل مسئله کُرد چیست؟

اورهان میر اوغلو نمایندهٔ پیشین حزب عدالت و توسعه به اظهارات پروفسور اَرهان افیون جو رئیس دانشگاه دفاع ملی ترکیه (MSÜ)، که در مخالفت با روند صلح نوشته بود «باید جلوی کردگرایی گرفته شود»، واکنش نشان داد.

افیون جو که به مخالفت با «روند صلح» شهرت دارد، در حساب کاربری خود در شبکهٔ اجتماعی ایکس (X) نوشت:

«باید جلوی کردگرایی گرفته شود. این ایده و پیروان آن زیرساخت تروریسم را آماده می‌کنند. می‌خواهند پایه های حکومت را از هم بپاشانند. باید فوراً در این روند مداخله کرد.»

اورهان میر اوغلو نمایندهٔ پیشین حزب عدالت و توسعه (AKP)

میر اوغلو با نقل‌قول از همین پیام و با یادآوری تجربه‌های گذشته نوشت:

«در حالی که ترکیه برای ترمیم زخمی عمیق و پایین‌آوردن اعضای PKK از کوه و ادغام آن در نظام اجتماعی‌ـ‌سیاسی به اصلاحات قانونی مشغول است، درخواست ‘مداخلهٔ فوری علیه کردگرایی’ دعوتی است به دوران مک‌کارتیسم.»

او در ادامه، با اشارهٔ انتقادی به سیاست‌های سرکوب‌گرایانهٔ گذشته افزود:

«می خواهید چه بکنید؟ کسانی را که ‘به کردی سوت می‌زنند’ یا در عروسی‌های کردی شرکت و هلپرکی می‌کنند، بازداشت کنید؟ به مأموران شهرداری قبض دهید تا در قهوه‌خانه‌ها بابت هر کلمهٔ کردی جریمه بنویسند؟ و در نهایت بر درِ TRT کُردی قفل بزنید؟ این‌ها همه قبلاً آزموده شده و به باخت هر دو طرف انجامیده است. آقای افیون جو، واقعاً کنجکاویم بدانیم که تدابیر متفاوت شما چیست؟ لطفاً توضیح دهید.»

پروفسور اَرهان افیون جو

اَرهان افیون جو کیست؟

اَرهان افیون جو، استاد تاریخ و رئیس دانشگاه دفاع ملی ترکیه (MSÜ)، در سال ۲۰۱۴ به درجهٔ استاد تمام رسید. او در کارنامهٔ خود عضویت در هیئت علمی انجمن تاریخ ترکیه و ریاست ادارهٔ آرشیو عثمانی در سازمان اسناد دولتی نهاد نخست‌وزیری را دارد و از طریق برنامه‌های تلویزیونی و یادداشت‌های مطبوعاتی خود نیز شناخته می‌شود.