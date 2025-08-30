خنک تر شدن هوای کردستان در روزهای پایانی هفته

به گزارش کرد پرس، از روز پنجشنبه ششم شهریور تاکنون میانگین بیشینه دما در سطح استان حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش یافته و بیشینه دمای ثبت شده در سنندج به ۳۷ درجه سانتی گراد رسیده است؛ همچنین در گرم ترین ساعات روز، دمای ۴۲ تا ۴۵ درجه سانتی گراد در سلین هورامان و ۴۰ درجه در کامیاران گزارش شده است.

پیش بینی ها نشان می دهد نوسانات دما تا روز چهارشنبه ۱۲ شهریور جزئی خواهد بود و گرمای هوا در همین محدوده ادامه دارد؛ اما از روز پنجشنبه ۱۳ شهریور روند کاهشی دما آغاز شده و انتظار می رود تا اواسط هفته آینده ۳ تا ۴ درجه دیگر از میانگین دمای استان کاسته شود؛ به این ترتیب شرایط نسبت به روزهای گذشته خنک تر خواهد شد.

هواشناسی کردستان همچنین از شکل گیری شرایط ناپایدار جوی در استان خبر داده و اعلام کرده است: امروز ۸ شهریور برای نیمه غربی استان به ویژه شهرستان های مریوان و بانه رگبار و بارش های پراکنده پیش بینی می شود؛ این وضعیت بارشی به طور متناوب تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.

به شهروندان توصیه می شود با توجه به تغییرات دما و احتمال بارش های رگباری، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.