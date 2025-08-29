به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری، در همایش وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر که با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سنندج برگزار شد، با اشاره به منابع و مصارف بانکی استان، گفت: سال گذشته منابع بانکی استان ۷۷ همت و مصارف ۷۸ همت بود.
وی اظهار کرد: براساس آخرین آمار، درآمد سرانه مردم استان ۴۳ میلیون تومان است که پایینتر از میانگین کشوری بوده و رتبه ۲۹ کشور را داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به سهم اشتغال استان در بخشهای مختلف، افزود: بخش کشاورزی ۱۸ درصد و رتبه ۱۲ کشور، بخش صنعت ۲۷.۴ درصد و رتبه ۲۴ و بخش خدمات ۵۴ درصد و رتبه ۶ کشور را به خود اختصاص داده است.
ازهاری ارزش افزوده بخشهای مختلف را نیز چنین بیان کرد: کشاورزی ۱۷.۱ درصد، صنعت و معدن ۲۵.۲ درصد و خدمات ۵۷.۷ درصد است.
وی با بیان اینکه جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی استان ۵۷۶ هزار نفر است، ادامه داد: با وجود این حجم جمعیت، شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی تاکنون فقط دو پروژه لاستیک بارز و طلای سقز را تأمین مالی کرده و در دیگر زمینهها فعالیتی نداشته است و امیدواریم شستا در این بخش فعالتر شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان درباره تسهیلات نیز گفت: سال گذشته ۴ همت تسهیلات جز ۳ و ۴ تبصره ۲ و تبصره ۱۸ داشتیم و انتظار داریم مدت جذب این تسهیلات به دلیل جنگ ۱۲ روزه تمدید شود.
ازهاری از احیای واحدهای تولیدی خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته ۴۶ واحد تولیدی راکد در استان احیا شد که شامل ۳۵ واحد صنعتی و ۱۱ واحد تولیدی کشاورزی بود و این سرمایهگذاریها به ارزش ۷۱۴ میلیارد تومان و با اشتغالزایی ۴۰۵ نفر انجام گرفت.
وی در ادامه به وضعیت تعاونیها اشاره کرد و گفت: از سه هزار و ۲۱۲ تعاونی ثبت شده در استان، ۲ هزار و ۱۱۴ تعاونی فعال هستند. برنامه ما این است که تعاونیهای دارای ظرفیت احیا را به چرخه فعالیت بازگردانیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین با اشاره به اهمیت مهارتآموزی، افزود: کارگروه توسعه مهارت در استان تشکیل شده و با توجه به روند روبه رشد تکنولوژی باید به سمت طرحهای دانشبنیان حرکت کنیم.
