تأکید رئیس شورای استان کرکوک بر توافق سیاسی برای تغییر استاندار

به گزارش کردپرس محمد ابراهیم حافظ، رئیس شورای استان کرکوک، روز پنج‌شنبه (۲۸-۰۸-۲۰۲۵) در گفت‌وگو با شبکه خبری رووداو گفت: «ما به مفاد توافق سیاسی پایبند هستیم و در نهایت تصمیم نهایی با رهبری سیاسیِ حامی این توافق خواهد بود. رهبری سیاسی ما مسئولیت این توافق را بر عهده گرفته و ما نیز متعهد به اجرای آن هستیم.»

وی افزود: «مفاد توافق در مسیر خود قرار دارد و هیچ مانعی بر سر راه آن وجود ندارد.»

محمد ابراهیم حافظ همچنین تصریح کرد: «ضامنان این توافق، اجرای کامل آن را تضمین کرده‌اند. برادران ما در اتحادیه میهنی کردستان شریک ما در تشکیل دولت هستند، از این رو ما به شراکتی بلندمدت ادامه خواهیم داد و نه صرفاً برای یک دوره انتخاباتی.»

روز شنبه ۱۰-۰۸-۲۰۲۴، شورای استان کرکوک در هتل رشید بغداد تشکیل جلسه داد؛ اتحادیه میهنی کردستان، سه عضو عرب و نماینده مسیحیان در آن شرکت داشتند و طی آن ریبوار طه به‌عنوان استاندار و محمد حافظ به‌عنوان رئیس شورای استان انتخاب شدند. بر اساس توافق میان طرفین، اتحادیه در پایان سال ۲۰۲۵ پست استانداری را به اهل سنت عرب واگذار خواهد کرد.

با این حال احمد فاتح کرکوکی، عضو شورای استان کرکوک از فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان، روز (۱۴-۰۸-۲۰۲۵) به شبکه خبری روداو اعلام کرد که هیچ سندی مبنی بر واگذاری پست استانداری کرکوک میان اتحادیه میهنی کردستان و اهل سنت عرب برای دو سال به هر طرف وجود ندارد و افزود که در پایان سال جاری موضع رسمی خود را در این باره اعلام خواهند کرد.

احمد فاتح کرکوکی توضیح داد: «سفر محمد حلبوسی به کرکوک در چارچوب تبلیغات انتخاباتی بود و به دلیل فشارهای مردمی سخن از توافقی با اتحادیه میهنی کردستان برای واگذاری استانداری کرکوک به عرب‌ها پس از دو سال به میان آورد، اما هیچ سند و مدرکی در مورد چنین توافقی وجود ندارد.»

او همچنین گفت: «نمی‌خواهیم برخی مسائل را هم‌اکنون رسانه‌ای کنیم، اما در پایان سال درباره این موضوع شفاف‌سازی خواهیم کرد و روشن می‌شود که آیا توافقی برای واگذاری استانداری کرکوک به عرب‌ها وجود دارد یا خیر.»

دو هفته پیش از این، محمد حلبوسی، رئیس حزب تقدم که اعضای فراکسیونش در شورای کرکوک در روند انتخاب استاندار شرکت کرده بودند، به این استان سفر کرد و در نشستی با جمع زیادی از مردم سخن از توافقی بر سر پست استانداری به میان آورد؛ موضوعی که بار دیگر پرسش‌ها و ابهامات بسیاری را برانگیخت.