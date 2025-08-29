بافل طالبانی: ما پایبند به مشی مام جلال برای گسترش برادری هستیم

به گزارش کردپرس بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در مقر دفتر سیاسی اتحادیه در سلیمانیه از هیئتی بلندپایه از حزب دموکراتیک خلق‌ها (دم‌پارتی) به سرپرستی تونجر باکرهان، معاون رئیس مشترک، چیدم کلچگون اوچار، معاون رئیس حزب مناطق دموکراتیک، و همچنین جِنگیز چاندار و بردان اوزتورک، نمایندگان پارلمان این حزب، استقبال کرد.

بر اساس بیانیه منتشرشده، رئیس اتحادیه میهنی تأکید کرده است: «ما پایبند به مشی "رئیس مام جلال" برای گسترش برادری هستیم و تلاش‌های خود را برای تقویت این روند دوچندان می‌کنیم، چرا که این مسیر در خدمت منافع تمامی ملت‌های منطقه خواهد بود.»

در ادامه بیانیه آمده است: «مسئله بازگشایی فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه نیز یکی از موضوعات این دیدار بود و هیئت حزب دموکراتیک خلق‌ها ابراز امیدواری کردند که این فرودگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شود.»