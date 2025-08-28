نمایندۀ اتحادیۀ میهنی: از ۴۵۰ شکایت مرتبط با جنایات انفال، ۳۶۵ پرونده به دادگاه ارسال شد

بە گزارش کردپرس کاروان یارویس، نماینده اتحادیه میهنی در پارلمان عراق، گفت: «دادگاه عالی قضایی عراق پاسخ درخواستهای ما را ارائه کرده و فهرست نامها و اطلاعات مربوط به متهمان و محکومان را ارسال کرده است. این اطلاعات نشان میدهد چه کسانی محکوم شدهاند و چه کسانی هنوز پروندهشان باقی مانده است.»
وی افزود: «در پاسخ رسمی رئیس دادستانی کل عراق که درخواست اطلاعات و تعداد پروندههای انفال را داشتیم، پاسخ رسمی دریافت کردیم و همزمان نسخهای نیز به دادگاه عالی ارسال شد تا پیگیری پروندهها ادامه یابد.»
این نماینده اتحادیه میهنی تأکید کرد: «جرایم انفال که به عنوان جنایت علیه بشریت و نسلکشی توسط دادگاه عالی جرایم و پارلمانهای عراق و کردستان به رسمیت شناخته شده، تاکنون از مجموع ۴۵۰ شکایت، تنها ۳۶۵ پرونده به دادگاه ارائه شده است.»
