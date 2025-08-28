۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۹

نمایندۀ اتحادیۀ میهنی: از ۴۵۰ شکایت مرتبط با جنایات انفال، ۳۶۵ پرونده به دادگاه ارسال شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک نماینده اتحادیه میهنی در پارلمان عراق اشاره کرد که در چارچوب وظیفه نظارتی خود برای پیگیری پرونده جنایت نسل‌کشی انفال و بازخواست تمام متهمان این پرونده در دادگاه عالی جنایات عراق، تلاش‌هایشان ادامه دارد. وی توضیح داد که از مجموع ۴۵۰ شکایت ثبت‌شده درباره جنایات انفال، تنها ۳۶۵ شکایت به دادگاه ارائه شده است.

بە گزارش کردپرس کاروان یارویس، نماینده اتحادیه میهنی در پارلمان عراق، گفت: «دادگاه عالی قضایی عراق پاسخ درخواست‌های ما را ارائه کرده و فهرست نام‌ها و اطلاعات مربوط به متهمان و محکومان را ارسال کرده است. این اطلاعات نشان می‌دهد چه کسانی محکوم شده‌اند و چه کسانی هنوز پرونده‌شان باقی مانده است.»

وی افزود: «در پاسخ رسمی رئیس دادستانی کل عراق که درخواست اطلاعات و تعداد پرونده‌های انفال را داشتیم، پاسخ رسمی دریافت کردیم و همزمان نسخه‌ای نیز به دادگاه عالی ارسال شد تا پیگیری پرونده‌ها ادامه یابد.»

این نماینده اتحادیه میهنی تأکید کرد: «جرایم انفال که به عنوان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توسط دادگاه عالی جرایم و پارلمان‌های عراق و کردستان به رسمیت شناخته شده، تاکنون از مجموع ۴۵۰ شکایت، تنها ۳۶۵ پرونده به دادگاه ارائه شده است.»

