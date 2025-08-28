به گزارش کردپرس بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در دیدار با نامیق تان، جانشین رئیس ج.ه.پ، اعلام کرد که همان سیاست "رئیس، مام جلال" است که تلاش کنیم روند آشتی در ترکیه را با تمام توان خود موفق کنیم.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست اتحادیه میهنی، بافل جلال طالبانی در دفتر سیاسی در سلیمانیه از نامیق تان، جانشین رئیس ج.ه.پ، استقبال کرد.

در دیداری که قباد طالبانی و درباز کوسرت رسول، اعضای دفتر سیاسی، حضور داشتند، درباره روابط تاریخی بین دو طرف و پیشینه مذاکرات گفتگو شد.

رئیس اتحادیه میهنی بار دیگر تأکید کرد: «همان سیاست "رئیس، مام جلال" است که تلاش کنیم این ابتکار ملی را با تمام توان خود موفق کنیم و روحیه همبستگی و برادری بین مردم منطقه را تقویت کنیم.»

وی همچنین با اهمیت به نقش جلال طالبانی در منطقه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام هماهنگ در چارچوب روند آشتی، زمینه‌ساز راه‌اندازی دوباره فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه شود.