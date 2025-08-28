به گزارش کردپرس، حسین گروسی در این باره افزود: این سازمان متعهد به واگذاری یکهزار و ۲۰۰ هکتار زمین به شرکت مذکور شده است.
او ادامه داد: شرکت حافظان انرژی نیز موظف است با احداث نیروگاه، اقدام به ساخت پست ۴۰۰ کیلوولتی و در صورت فراهم شدن شرایط، زیرساختهای انتقال و صادرات برق را نیز ایجاد کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو بیان کرد: این پروژه ظرف مدت ۲ سال به بهرهبرداری خواهد رسید و حجم سرمایهگذاری آن حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
گروسی اضافه کرد: این تفاهمنامه گامی مهم در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تبدیل منطقه آزاد ماکو به قطب انرژی پاک کشور محسوب میشود.
