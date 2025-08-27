توضیح حزب دمکرات کردستان دربارۀ موضع انتسابی به هوشیار زیباری

به گزارش کردپرس دفتر اطلاعرسانی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در بیانیهای که روز چهارشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۵ منتشر کرد نوشته است: روز سهشنبه ۲۶ آگوست ۲۰۲۵، در یکی از برنامههای رادیویی جنبش تغییر که سپس در شبکههای اجتماعی رسمی کانال KNN نیز پخش شد، فردی با عنوان مسئول دفتر مؤسسۀ استاندارد در سلیمانیه، اتهامی را متوجه هوشیار زیباری کرد.
طبق این بیانیه، اتهام یادشده این بوده است که گویا هوشیار زیباری «در نشستی با دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان درباره تعلیق توافق میان اربیل و بغداد در موضوع تأمین حقوق کارمندان سخن گفته است.»
متن بیانیه:
توضیح دفتر اطلاعرسانی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان
دیروز، سهشنبه ۲۶ اوت ۲۰۲۵، در برنامهای از رادیوی جنبش گوران که در پلتفرمهای رسمی شبکه KNN نیز منتشر شد، فردی با عنوان مسئول دفتر مؤسسۀ استاندارد در سلیمانیه، با ذکر نام، چند اتهام مطرح کرد مبنی بر اینکه گویا «هوشیار زیباری»، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، در نشستی با اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، موضوع تعلیق توافق اربیل ـ بغداد دربارۀ تأمین حقوق کارمندان را پیش کشیده است.
از اینجا اعلام میکنیم که این ادعاها کذب و بیاساس است. برعکس، آقای زیباری و دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان همواره بر حمایت از دولت اقلیم کردستان در حل مشکلات با دولت فدرال پافشاری کرده و همزمان دو طرف را به دستیابی به توافقی پایدار برای تأمین حقوق و داراییهای اقلیم و ایجاد آرامش در زندگی حقوقبگیران و شهروندان عزیز کردستان ترغیب کردهاند.
دفتر اطلاعرسانی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان
۲۷ آگوست ۲۰۲۵
