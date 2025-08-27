قطعه دوم محور نقده - پیرانشهر به طول ٧.٥ کیلومتر افتتاح شد

به گزارش کردپرس، مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: این پروژه ۷.۵ کیلومتر بوده و برای بهرهبرداری از آن ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
پیمان آرامون افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی در ۱۸.۵ کیلومتر از این محور در ۲ قطعه در دست اجرا بوده و ۷.۵ کیلومتر آن آسفالت شده و زیربارترافیک رفته است.
او افزود: حدود ۲۴ کیلومتر از این محور طی سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۵ کل محور ۴۴ کیلومتری به اتمام خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی ادامه داد: محور نقده-پیرانشهر یکی از مسیرهای مهم ارتباطی در آذربایجان غربی است که نقده را به پیرانشهر و در نهایت به پایانه مرزی تمرچین متصل میکند.
آرامون ادامه داد: این محور یکی از محورهای ترانزیتی و منتهی به پایانه مرزی تمرچین بوده و دسترسی به این پایانه را سهولت میبخشد.
