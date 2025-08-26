۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۹

معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد:

واگذاری اختیارات گسترده به استانداران در دستور کار دولت

سرویس کردستان - معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد دولت در راستای تسهیل فرایندهای اجرایی و کوتاه شدن فاصله تصمیم گیری تا اجرا، در حال واگذاری اختیارات گسترده تری به استانداران است.

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام مجید انصاری در سفر به استان کردستان و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت از شهیدان رجایی و باهنر، گفت: استان کردستان همواره در صف مقدم دفاع از تمامیت ارضی کشور بوده و شهدای گرانقدری تقدیم انقلاب کرده و این استان نماد وحدت و انسجام ملی به شمار می آید و رئیس جمهور توجه ویژه ای به جبران کاستی ها و توسعه پایدار آن دارد.

وی با اشاره به انتخاب استاندار جوان، بومی و اهل سنت برای کردستان، این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تحول مدیریتی استان دانست و ابراز امیدواری کرد دوره جدید مدیریت در کردستان، پربارتر و اثربخش تر از گذشته باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین وعده داد که موضوع تعلیق معلمان کردستانی از طریق مجاری حقوقی و دستگاه های دولتی پیگیری خواهد شد.

حجت الاسلام انصاری با اشاره به نبرد ۱۲ روزه ملت ایران با رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده و همواره قربانی تروریسم بوده است و این جنگ نشان داد ادعاهای آمریکا و غرب درباره حقوق بشر توخالی است و مذاکره صرفاً پوششی برای فریب بوده است.

وی تأکید کرد ملت ایران در برابر تحلیل غلط دشمنان مبنی بر جدایی مردم از نظام و رهبری، با اتحاد و وفاداری ایستادگی کردند و این روحیه، پشتوانه بزرگ جمهوری اسلامی است.

ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به پرونده معلمان اخراجی

در این دیدار، نماینده ولی فقیه در کردستان، ضمن قدردانی از عملکرد استاندار و مدیران استان، بر ضرورت توجه بیشتر به توسعه زیرساخت ها و رفع مشکلات حقوقی در حوزه هایی چون کشاورزی و استخدام تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی بیان کرد: جوانان مستعد کردستان به فرصت های شغلی بیشتری نیاز دارند و دولت باید برنامه هایی پرشتاب و اثربخش برای کاهش نرخ بیکاری اجرا کند.

وی افزود: همچنین در پرونده برخی معلمان، موضوع انفصال از خدمت مطرح بوده که با پیگیری وزارت آموزش و پرورش، تعدادی به کار بازگشته اند و انتظار می رود معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز برای حل کامل این مسئله ورود جدی داشته باشد.

بازدید از تالار مرکزی سنندج، نیروگاه سیکل ترکیبی قلیان و حضور در جلسه شورای اداری استان از مهم ترین برنامه های سفر معاون حقوقی رئیس جمهور به کردستان اعلام شد.

