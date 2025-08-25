فراکسیون جنبش نسل نو: در پارلمان عراق دربارۀ اقدامات علیە شاسوار عبدالوحد امضا جمع کردیم

بە گزارش کردپرس فراکسیون جنبش نسل نو در پارلمان عراق در کنفرانسی خبری اعلام کرد: راهکارهای غیرقانونی علیه شاسوار عبدالوحد ادامه دارد و امروز اجازه داده نشد که نمایندگان جنبش نسل نو از او دیدار کنند.

فراکسیون جنبش نسل نو در بغداد افزود که با دیگر گروه‌های پارلمانی عراق درباره رفتارهای غیرقانونی علیه شاسوار عبدالوحد رایزنی کرده است.

روز دوشنبه، ۲۵ مرداد ۲۰۲۵، فراکسیون جنبش نسل نو در پارلمان عراق اعلام کرد: «ما در پارلمان عراق علیه رفتارهای غیرقانونی که نسبت به شاسوار عبدالوحد انجام شده، موضع گرفتیم و رئیس هیئت نمایندگی جنبش نسل نو تعیین شد.»

پس از پایان بازداشت شاسوار عبدالوحد امروز، اما دادگاه سلیمانیه بازداشت او را تا چهارشنبه تمدید کرد و امروز نیز اجازه داده نشد که نمایندگان جنبش نسل نو با او دیدار کنند.

نمایندگان جنبش نسل نو درباره این موضوع اعلام کردند: «پرونده شاسوار عبدالوحد و محدودیت‌ها علیه ما غیرقانونی است و این رویه علیه ظلم و فشار کە ما اتخاذ کردیم همچنان ادامه دارد.»

جلسه دوم دادگاه شاسوار عبدالوحد رئیس جنبش نسل نو روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود.