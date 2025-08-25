بیانیۀ دادستانی کل اقلیم کردستان درباره حادثه لالەزار

بە گزارش کردپرس دادستانی کل اقلیم کردستان اعلام کرد: «اجرای تصمیمات دادگاه نباید باعث بی‌نظمی یا آسیب به نظم عمومی و حقوق خصوصی شود.»

دادستان کل اقلیم کردستان در بیانیه‌ای افزود: «همان‌طور که برای همه آشکار است، یکی از اهداف اصلی قوانین، حفظ حقوق و آزادی‌ها و امنیت شهروندان است و همه باید به قانون پایبند باشند و هیچ‌کس نباید بالاتر از قانون قرار گیرد.»

وی ادامه داد: «با توجه به وظایف قانونی دادستانی کل در حفظ نظام اقلیم، نظارت مشروع و قانونی، و اجرای صحیح احکام و تصمیمات دادگاه طبق مواد (۱ و ۴) قانون دادستانی کل، تأکید می‌کنیم که هنگام اجرای هر دستور یا رأی دادگاه، مسئولان اجرای حکم باید چارچوب قانونی را رعایت کنند تا جان و کرامت شهروندان، نظم عمومی و خصوصی و حقوق افراد متهم محفوظ بماند.»

در این بیانیه آمده است: «برای اجرای احکام و تصمیمات دادگاه، قانون مسیر و مکان مشخصی تعیین کرده تا باعث بی‌نظمی، آشوب یا آسیب به نظم عمومی و حقوق خصوصی شهروندان نشود. در این چارچوب، حقوق زندگی، کرامت و آزادی شهروندان باید حفظ شود.»

دادستان کل اقلیم کردستان بر همه نهادها، صفحات و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که رویکرد مسئولانە و بدون دامن زدن به شایعات، با این حادثه و اتفاقات مرتبط برخورد کنند.

در پایان بیانیه آمده است: «دادستانی کل سلیمانیه مسئولیت پیگیری این حادثه شب ۲۱ آگوست ۲۰۲۵ و حفاظت از حقوق همه در چارچوب قانون و مقررات را بر عهده دارد.»